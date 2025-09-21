Adana'da dev yangın! Birçok noktadan görülüyor

Adana'da dev yangın! Birçok noktadan görülüyor
Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kentin birçok noktasından görülüyor.

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangın fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezindeki birçok noktadan görüldü.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

