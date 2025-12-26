İstanbul'da definecilere dronlu operasyon: 2 gözaltı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAÇAK KAZI İHBARI HAREKETE GEÇİRDİ

Çarşamba günü bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Çakmaklı Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Caddesi'nde İSKİ Kanal Yolu'nda dronla arama başlatan Asayiş Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, iki kişiyi suçüstü yakaladı.

2 KİŞİ DRONLA YAPILAN ARAMA İLE YAKALANDI

Yapılan çalışmada Mehmet Ö. ile Fatih İ.'nin iki ayrı noktada yaklaşık 1,5 metre derinliğinde kazı yaptığı tespit edildi. Kazı alanında yapılan incelemede farklı boyutlarda 3 kürek ve 1 kazma bulundu.

Şüphelilere ait araçta yapılan aramada ise siyah renkli dijital dedektör ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, ele geçirilen malzemelerle birlikte işlemlerinin yapılması için Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.