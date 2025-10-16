Adana halk koşusu bu görüntülerle tarihe geçti: Koşucuyu kenara çekip tartakladı

Yayınlanma:
Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen halk koşusu trafik durdurulunca gerginlik yarattı. Polis, koşucuların geçişi sırasında trafiği açmayınca bir sürücü koşucuyu kenara çekip tartakladı. Adana halk koşusu bu görüntülerle tarihe geçti...

Adana Sarıçam'da 12 Ekim’de 9’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen halk koşusu nedeniyle sabah saatlerinde Dr. Mithat Özsan Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri, koşucuların geçişi nedeni ile çevre yolları da kapatınca araçlarında bekleyenlerin sabrı taştı.

adana-halk-kosusu-bu-goruntulerle-tarihe-gecti-kosucuyu-kenara-cekip-tartakladi.jpg

KOŞUCUYU KENARA ÇEKİP TARTAKLADI

Bulvara çıkan yolda bekleyen araç sürücüleri, koşunun uzun sürdüğünü belirterek polise tepki gösterdi. Sürücülerden bazıları bu sırada koşucularla tartışmaya başladı.

adana-halk-kosusu-bu-goruntulerle-tarihe-gecti-kosucuyu-kenara-cekip-tartakladi-6.jpg

Koşucuların karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı. Sürücülerden biri koşucuları tartaklayıp, hakaret etti.

adana-halk-kosusu-bu-goruntulerle-tarihe-gecti-kosucuyu-kenara-cekip-tartakladi-5.jpg

Araya çevredeki vatandaşların girmesiyle gerginlik son buldu. Bir sürücü ise doğum yapmak üzere olan eşini hastaneye yetiştirmesi gerektiğini iddia ederek polisi yolu açması için ikna etmeye çalıştı.

adana-halk-kosusu-bu-goruntulerle-tarihe-gecti-kosucuyu-kenara-cekip-tartakladi-7.jpg

ADANA HALK KOŞUSU BU GÖRÜNTÜLERLE TARİHE GEÇTİ

Yaşanan gerginlik, trafikteki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansırken Adana Lezzet Festivali Halk Koşusu bu görüntülerle tarihe geçti:

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

