Adana halk koşusu bu görüntülerle tarihe geçti: Koşucuyu kenara çekip tartakladı

Adana Sarıçam'da 12 Ekim’de 9’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen halk koşusu nedeniyle sabah saatlerinde Dr. Mithat Özsan Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri, koşucuların geçişi nedeni ile çevre yolları da kapatınca araçlarında bekleyenlerin sabrı taştı.

KOŞUCUYU KENARA ÇEKİP TARTAKLADI

Bulvara çıkan yolda bekleyen araç sürücüleri, koşunun uzun sürdüğünü belirterek polise tepki gösterdi. Sürücülerden bazıları bu sırada koşucularla tartışmaya başladı.

Koşucuların karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı. Sürücülerden biri koşucuları tartaklayıp, hakaret etti.

Araya çevredeki vatandaşların girmesiyle gerginlik son buldu. Bir sürücü ise doğum yapmak üzere olan eşini hastaneye yetiştirmesi gerektiğini iddia ederek polisi yolu açması için ikna etmeye çalıştı.

ADANA HALK KOŞUSU BU GÖRÜNTÜLERLE TARİHE GEÇTİ

Yaşanan gerginlik, trafikteki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansırken Adana Lezzet Festivali Halk Koşusu bu görüntülerle tarihe geçti: