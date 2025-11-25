Adalet Bakanlığı bütçe görüşmeleri gergin başladı: Bakan Tunç'tan 'şov yapmayın' çıkışı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine CHP’nin sert protestoları ve gergin tartışmalar eşliğinde başladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, komisyon toplantısı başlamadan önce CHP grubu, salonda bir araya geldi ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu bulunan CHP belediye başkanlarını temsilen temsili hücreler kurdu. Hücrelerin üstüne ise beyaz torosu simgeleyen oyuncak arabalar yerleştirildi.

CHP önceliğini belirledi: Demokratikleşme raporunu komisyona sunacak

"MİLLETİN İRADESİ HAPİS"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananları eleştirdi. Ağbaba, "Bugün milletvekillerimiz olmayan adaleti burada vurgulayacaklar. FETÖ ve AKP işbirliğiyle yürütülen kumpas davalarını gördü, yeni bir darbe daha gördük" dedi.

Ağbaba, kurulan temsili hücrelere işaret ederek şunları söyledi:

"Bu kafeste sadece belediye başkanlarımız yok. Sadece Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek yok. Bu kafesin 30 milyon nüfusun 17 milyon oyu var. Milletin iradesi hapis, bu sandıkta sadece belediye başkanlarımız değil; sırf akraba, baldız, bacanak, şoför, özel kalem olduğu için insanlar bu sandığın içinde. Bu Türkiye'nin resmidir. Bu sandığın sebebi 31 Mart 2024 seçimleridir."

"YARGI CİNAYETİ İŞLENİYOR"

Seçim sandıklarından sonuç alamayanların "darbeyle bir sonuç almaya çalıştığını" öne süren Ağbaba, "Koca koca belediye başkanlarımızı cezaevine attılar. Neymiş kaçma şüphesi varmış. Adam Cumhurbaşkanı Adayı. Neyin kaçma şüphesi? Türkiye'de bir büyük yargı cinayeti işleniyor" ifadelerini kullandı. İmamoğlu’na yönelik süren yargı süreçlerine değinen Ağbaba, Ahmak ve Diploma davalarından sonuç alınamayınca son çare olarak "casus" suçlamasının getirildiğini ancak buna da kimsenin inanmadığını söyledi. Ağbaba, "Yargı eliyle bir büyük cinayetle Türkiye karşı karşıya" eleştirisinde bulundu.

Ağbaba'nın ardından konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da, "Biz bugün olmayan adaletin bütçesini konuşacağız. Biz iktidarın gücünü arkasına alarak yargı içerisinde bir cunta yaratıp o cunta eliyle siyaseti dizayn etmeye çalışan aklın Türkiye'ye nelere mal olduğunu paylaşacağız" dedi.

BAKAN TUNÇ’TAN SERT TEPKİ

CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, kadınlardan kendilerine gönderilen "kadına şiddet" kapsamındaki siyah mektupları Bakan Yılmaz Tunç konuşmaya başlarken önüne geçerek vermek istedi. Bu durum, komisyonda gerginliği tırmandırdı ve Kaya ile Bakan Tunç arasında tartışmaya neden oldu. Bakan Tunç, Kaya’ya karşı, "Şov yapmayın kadınlar üzerinden size siyaset yaptırmayız. Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadelede biz en ön saftayız" diyerek tepki gösterdi.

Muhalif milletvekilleri ayrıca, bakanlığın bürokratları arasında kadın bürokrat olmamasını eleştirdi. Komisyon Başkanı AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş, bu eleştirilere "Siz gelince öyle yaparsınız" yanıtını verdi. Tartışmalar üzerine Bakan Tunç'un konuşmasına geçilmeden önce komisyona ara verildi. Verilen aranın ardından Komisyon Başkanı Muş, Bakan Tunç'un sözünün kesilmemesini talep etti ve bütçe görüşmelerine Bakan Tunç’un konuşmasıyla devam edildi.