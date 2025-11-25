CHP önceliğini belirledi: Demokratikleşme raporunu komisyona sunacak

CHP önceliğini belirledi: Demokratikleşme raporunu komisyona sunacak
Yayınlanma:
Süreç komisyonunun 'İmralı heyeti'nde yer almama kararı alan CHP, önceliğini belirledi. Sürecin İmralı gündemine sıkıştırılmasına tepki gösteren CHP kurmayları, Kürt sorununu tarihsel tutarlılıkta inkar etmeyen tek parti olduklarını vurgulayarak demokratikleşme raporunu komisyona sunacak.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gönderdiği heyette yer almama kararı alan CHP'nin yol haritası belli oldu.

Sürecin İmralı ziyareti gündemine sıkıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken CHP, ilerleyen günlerde izleyeceği stratejisini oluşturdu.

CHP ÖNCELİĞİNİ BELİRLEDİ

CHP’nin İmralı'ya gitmeme kararı, özellikle DEM Parti kanadından tepki çekerken DEM'in Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit CHP’nin kararının ardından "Tarih sorumluluk alanları ve almayanları yazacaktır" ifadelerini kullandı. Koçyiğit'in sözleri, “CHP’ye tepki” olarak yorumlanırken CHP, diğer partilerin temsilcileri tarafından da “Sorumluluktan kaçma" eleştirisinin yapılmasına neden oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; CHP ise “Komisyonda kalmaya devam edeceğiz” diyerek sürecin İmralı ziyareti koridoruna sıkışmasına tepki gösterdi. CHP’nin, “Kürt sorununu tarihsel tutarlılıkta inkar etmeyen tek parti olduğunun" altını çizen CHP’liler, “İmralı kararı nedeniyle partimize haksızlık yapılmasına izin vermeyiz. Muhalefete muhalefet etmez ama çözümden yana samimi olanlara bunu defalarca anlatırız” dedi.

Sürece ilişkin rapor hazırlayan CHP kurmayları, "Öncelik demokratikleşme adımlarında olmalı" diyecek.

DEMOKRATİKLEŞME RAPORUNU KOMİSYONA SUNACAK

CHP kurmayları, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı sonrası gerçekleştireceği çalışmalarda izlenecek yol haritasıyla ilgili de bilgi paylaştı. CHP’nin, “Kürt sorununun çözümü” için demokratikleşme adımları atılması yönünde komisyona baskı oluşturacağı bildirildi.

Bu kapsamda CHP, komisyondan öncelikle şu adımları atmasını bekliyor:

• Kayyum uygulamasına son verilmesi.

• Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması.

• Toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü.

• Sansür yasasının yürürlükten kaldırılması

• Adil, kapsayıcı, insan onuruna yaraşır bir infaz mevzuatı

• Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi

• Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
Tuzla'da tersanede yangın
Tuzla'da tersanede yangın