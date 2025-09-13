Adalet Bakanı Tunç'tan süreç ve şehit aileleri açıklaması

Adalet Bakanı Tunç'tan süreç ve şehit aileleri açıklaması
Yayınlanma:
Türkiye Yüzyılı buluşmalarının Balıkesir ayağında konuşan Adalet Bakanı Tunç'tan süreç ve şehit aileleri açıklaması geldi. Özgür Özel'in sürecin başında sarf ettiği "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüzüne bakamayacağımız hiçbir şeyde yokuz" sözlerini akıllara getiren Tunç "Şehit ailelerimizi ve milletimizi üzecek hiçbir adım atmayacağımızı söyledik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Meclis'te kuruluna komisyonla ilerletilen sürece ilişkin açıklama yapan Tunç, "Bu süreçte kesinlikle bir pazarlık söz konusu olamaz" dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN SÜREÇ VE ŞEHİT AİLELERİ AÇIKLAMASI

Tunç, şunları kaydetti:

"Tüm temennimiz bu sürecin kalıcı olması. Çünkü bu millet, terörsüz bir Türkiye istiyor. Şehitlerimizin ruhunu incitecek, şehit ailelerimizi ve milletimizi üzecek hiçbir adım atmayacağımızı hep söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ediyor.

adalet-bakani-tunctan-surec-ve-sehit-aileleri-aciklamasi-2.jpg

Bu süreçte kesinlikle bir pazarlık söz konusu olamaz. Bu bir al-ver süreci değildir. Hukuk ne gerektiriyorsa, hukuk devletinin tüm araçlarıyla, Terörsüz Türkiye'nin kalıcı olması, bu sürecin ayakta durması, nihayete ermesi ve milletimizin huzurlu bir geleceğe adım atması noktasında büyük bir çabamız var.

Temennimiz, bu çaba milletimizin isteği doğrultusunda sonuca ulaşır ve Türkiye Yüzyılı'na başladığımız bu dönemde terörden arınmış, terörün her türlüsünü yok etmiş bir ülke olarak yolumuza devam ederiz ve kalkınma sürecimiz daha da artar, kaynaklarınızı milletimizin hizmetine sunmaya devam ederiz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

