Abluka altındaki CHP İl Binası'nda hareketli dakikalar: 'Kayyum'dan önce onlar gitti

CHP’nin İstanbul kongresi İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiş Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmıştı. Mahkeme görevden alma kararı ile Gürsel Tekin ve beraberinde bir heyeti 'tedbiren' kayyum olarak atamıştı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ise İstanbul İl Kongresinin iptali davasını esastan reddetti.

ABLUKA ALTINDAKİ CHP İL BİNASI'NDA HAREKETLİ DAKİKALAR

CHP İstanbul'a kayyum kararının ardından il binası polis tarafından ablukaya alınırken Tekin'in binaya girişi sırasında polis CHP'li vekiller de dahil olmak üzere partililere sert müdahale etmişti.

Ankara'dan gelen mahkeme kararının ardından polis sayısında ciddi azalma görülürken Gürsel Tekin'in "çağrı" heyetinden 2 isim binayı terk etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mahkemenin esastan ret kararını değerlendirirken 3 gündür süren ablukanın bugün dağılması ve Gürsel Tekin'in heyetinden 2 kişinin binadan ayrılmasına ilişkin soruya yanıt verdi.

'KAYYUM'DAN ÖNCE ONLAR GİTTİ

Ali Mahir Başarır şunları:

"Onları burada görmek istemiyorum. onlarla 86 milyonun karşısında kelime ziyanı yapmak istemiyorum. 3 hukuk profesörü ile bu konuyu konuştuk. Derdestlik, basit usul kararının ne olduğunu bilmiyor. Tedbir kararının mahiyeti ve sonuçlarını anlamıyor. İstanbul'dan o mahkemeye sesleniyorum. Bu rezalet son bulmuştur. Ankara'daki bir mahkeme buna karar vermiştir. Daha fazla direnmesinler. Türkiye bu görüntüleri hak etmiyor. "