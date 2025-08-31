Abdurrahman Dilipak’tan AKP’ye sert tepki: ‘Halkı sokağa kışkırtmak için mi yapıyorsunuz?’

2026-2029 dönemi için yeniden belirlenen emlak vergisi matrahları Türkiye’deki birçok bölgede fahiş artışlara yol açtı. Bazı bölgelerde artış oranı yüzde 40’a ulaştı.

Eski Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, iktidar tarafından açıklanan yeni Emlak Vergisi’ne isyan etti. “Fazla naz aşık usandırır” diyen Dilipak, “ağır” vergilere ilişkin Ankara’ya “halkı sokağa kışkırtmak için mi yapılıyor” sorusunu yöneltti.

'UYSAL ATIN ÇİFTESİ PEK OLUR'

Dilipak sosyal medya platformu Twitter (X) üzerindeki hesabından yaptığı AKP hükümetine tepki gösterdiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bu ani ve ağır vergiler, zaten burnundan soluyan halkı sokağa kışkırtmak için mi yapılıyor. Uysal atın çiftesi pek olur. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder ve o gönül bağı inceldiği yerden kopar. Fazla naz aşık usandırır.”

YENİ DÜZENLEME NE ANLAMA GELİYOR

2026-2029 dönemi için yeniden belirlenen emlak vergisi matrahları, bazı bölgelerde yüzde 40'a varan artışlara neden oldu. Olağanüstü artış şimdiden ciddi tartışmalara neden olurken, asıl gerginliğin verginin tahsil döneminde, yani 2026 yılı Mart-Nisan aylarında yaşanması bekleniyor.

Eski Maliye bürokratları tarafından yapılan açıklamalara göre belirlenen yeni rakamlarla birlikte sıradan apartman dairelerinin bile "değerli konut vergisi" kapsamına girebilir. Uzmanlar ise emlak vergisinin bir servet vergisine dönüştüğünü belirterek oranların yeniden gözden geçirilmesini öneriyor.

