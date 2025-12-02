A Haber'de "Sayın Öcalan" skandalı! Tepkiler üzerine açıklama geldi

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber, yayımladığı bir haberde terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan için “Sayın Abdullah Öcalan” ifadesini kullandı.

Söz konusu ifadelere sosyal medyadan tepki üzerine tepki geldi.

TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPILDI

Gelen eleştiriler üzerine A Haber’in sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün DEM Parti Basın Bürosu tarafından, parti heyetinin İmralı ziyaretiyle ilgili gazetecilere bir basın bilgilendirmesi paylaşılmıştır. Söz konusu basın notu haber merkezimize ulaştığında, alt bantta sehven olduğu şekliyle yayınlanmıştır. Durum fark edilir edilmez ilgili alt bant yayından derhal kaldırılmıştır.”

DEM HEYETİ BUGÜN İMRALI'YA GİTMİŞTİ

Bugün (2 Aralık) DEM Parti İmralı Heyeti PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

Görüşme sonrasında komisyon üyeleri “Detayları ve raporu 4 Aralık'ta yapacağımız toplantıda konuşacağız" demişti.