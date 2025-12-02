A Haber'de "Sayın Öcalan" skandalı! Tepkiler üzerine açıklama geldi

A Haber'de "Sayın Öcalan" skandalı! Tepkiler üzerine açıklama geldi
Yayınlanma:
A Haber, yayımladığı bir haberde terör örgütü PKK’nin lideri Öcalan'dan “Sayın Abdullah Öcalan” diye bahsetti. Gelen tepkiler üzerine A Haber'den açıklama geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber, yayımladığı bir haberde terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan için “Sayın Abdullah Öcalan” ifadesini kullandı.

Söz konusu ifadelere sosyal medyadan tepki üzerine tepki geldi.

SON DAKİKA| Barzani'den Bahçeli'ye sert yanıtSON DAKİKA| Barzani'den Bahçeli'ye sert yanıt

TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPILDI

Gelen eleştiriler üzerine A Haber’in sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün DEM Parti Basın Bürosu tarafından, parti heyetinin İmralı ziyaretiyle ilgili gazetecilere bir basın bilgilendirmesi paylaşılmıştır. Söz konusu basın notu haber merkezimize ulaştığında, alt bantta sehven olduğu şekliyle yayınlanmıştır. Durum fark edilir edilmez ilgili alt bant yayından derhal kaldırılmıştır.”

DEM HEYETİ BUGÜN İMRALI'YA GİTMİŞTİ

Bugün (2 Aralık) DEM Parti İmralı Heyeti PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

Görüşme sonrasında komisyon üyeleri “Detayları ve raporu 4 Aralık'ta yapacağımız toplantıda konuşacağız" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Türkiye
Şırnak'taki peşmerge görüntülerine soruşturma açıldı!
Şırnak'taki peşmerge görüntülerine soruşturma açıldı!
Emniyet Müdürü'nün aracıyla rüşvet almaya gitti! İş insanının kimliği belli oldu
Emniyet Müdürü'nün aracıyla rüşvet almaya gitti! İş insanının kimliği belli oldu
Adliyede 150 milyon liralık vurgun skandalı: Memur ile hizmetli Adli Emanet deposunu soydu!
Adliyede 150 milyon liralık vurgun skandalı: Memur ile hizmetli Adli Emanet deposunu soydu!