9 milyon hektarlık tarım alanı koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Arazi Kullanım Planlaması projesinde (AKUP) verimli tarım topraklarının korunması ve doğru kullanılması adına yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye genelinde sürdürülen kapsamlı çalışma ile toprak etütleri 10 şehirde tamamlanırken 21 şehirde ise saha faaliyetlerine devam ediliyor. Planlama stratejisi kapsamında toplam 13 ilde ihale hazırlıkları sürdürülüyor.

OVALAR KORUMA ALTINA ALINIYOR

Tarımsal üretim kapasitesi yüksek olan bölgelerin erozyon ve kirlenme gibi tehditlere karşı korunması amacıyla yürütülen faaliyetler hız kazandı. 2025 yılı itibarıyla 73 ilde bulunan 468 ova büyük koruma alanı statüsüne alındı.

Yaklaşık 9 milyon 448 bin hektarlık devasa bir alanı kapsayan bu düzenleme ile toprak kaybının ve yanlış arazi kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Geçen yıl 18 ildeki 34 ovada çalışmalar sona ererken 10 ildeki koruma bölgelerinde revizyon işlemleri gerçekleştirildi.

SAHA ÇALIŞMALARI YAYGINLAŞIYOR

Toprak sınıflaması projelerinde Marmara Bölgesi öncelikli konumda bulunuyor. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova'da 750 bin hektarlık alanda haritalama işlemleri sonuçlandırıldı. Ege ve Marmara hattındaki Çanakkale, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın ve Manisa şehirlerinde ise 2,4 milyon hektarlık arazide incelemeler bitirildi.

Diğer yandan Bilecik'ten Antalya'ya kadar uzanan geniş bir hatta laboratuvar süreçleri devam ediyor.

MİLYONLARCA HEKTAR İÇİN YENİ İHALELER

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini kapsayan Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana gibi şehirlerde 5,4 milyon hektarlık alan için sözleşmeler imzalandı.

2025 yılı içerisinde bu bölgelerde detaylı etütlerin başlaması öngörülüyor. Ayrıca Edirne ve Antalya dahil 9 ilde 1,6 milyon hektarlık yeni alan için ihale hazırlık süreci yönetiliyor.

Veriler Türkiye'nin tarımsal geleceği için toprak envanterinin çıkarılmasında kritik bir dönemece girildiğini gösteriyor. (AA)