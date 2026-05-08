Başkent Elektrik açıkladı: Ankara’nın 19 ilçesinde 57 noktada kesinti yapılacak

Başkent Elektrik açıkladı: Ankara’nın 19 ilçesinde 57 noktada kesinti yapılacak
Yayınlanma:
Ankara’da 8 Mayıs Cuma günü 19 ilçede toplam 57 noktada planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Başkent EDAŞ tarafından şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında yayımlanan güncel listede Çankaya, Keçiören, Mamak ve Sincan gibi ana merkezlerin yanı sıra Bala ve Polatlı gibi ilçelerde de 8 saati bulan enerji kısıtlamaları öngörülüyor.

8 MAYIS 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

8 Mayıs 2026 Cuma günü Ankara’nın 19 ilçesinde 57 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

ASKİ'den Gölbaşı için kesinti duyurusu: İncek ve Ballıkpınar etkileniyorASKİ'den Gölbaşı için kesinti duyurusu: İncek ve Ballıkpınar etkileniyor

8 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akyurt

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Ahmetadil, İkipınar, Karaköy
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 1320., 1284., 1287., 662., Dinar, Bahçelievler Sitesi, Ayasofya, Altındağ, 1281., Şehit Mehmet Çavuş, 1285., 1283., 1282., Atapark, Aşık Veysel, Yokuşlu, Şimşir, 1280., Gaziler
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Altındağ

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: 830., 834., 848., 826., 819., 827., 804., 825., Natoyolu, 799., Sultan Fatih, 824.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayaş

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Ortabereket
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ayaş

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 15:00 - 17:15 │ Süre: 2 saat 15 dakika
  • Konum: Ankara, Köy Pınar Yaka, Ladin, Oğuzlar, Kayı Boyları, Ayaş, Ayaş Ankara, Ortabereket
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bala

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Yöreli 23 Afet Konutu, Yöreli, Abazlı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bala

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Fatih Sultan Mehmet Afşar, 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Torunoğlu, Abdi İpekçi, 204.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bala

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: 19 Mayıs Afşar, Atatürk, 201., 203., 207., 212., 220., 219., 222., Adnan Kahveci, Torunoğlu, 217., Dadaloğlu, Yayla Afşar, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Koçyayla, Yeniköy
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bala

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Avni Akyol, Bahçeli, 332., Öcallar, Vurallar, Hanburun, Emirler, Akörençarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Yaylalıözü, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular, Gülbağı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 13:30 - 15:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Dibekören, Seren, Başağaç, Gürağaç, Kayabükü, Kuyucak, Fasıl
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çamlıdere

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Yayla Dörtkonak
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: 2069., 2067., 1962., 1961., 1942., 1986., 1960.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 12:30 - 15:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Kardelen, Nilüfer, Dağçayı, Küpe Çiçeği, Ateş Çiçeği, Fesleğen, Ada Çayı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 15:30 - 18:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: 1943., 1936. Makiş Manolya, 1920. Mak İş, 1942., 1920., 1937., 1938. Makiş, 2065., 1935., 1931. Mak İş Blokları, 1936., 1938., 1920/1. Mak-İş
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çubuk

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Tuğla, Yeni Karaköy, Karaköy
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çubuk

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Ahmetadil, İkipınar, Karaköy
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çubuk

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 16:45 │ Süre: 7 saat 15 dakika
  • Konum: Sığırlıhacı, Tuğla
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çubuk

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Tuğla, Ağılcık, Sığırlıhacı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etimesgut

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: 4016., 4022., 4017.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etimesgut

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Ergenekon, 333., 336., 335.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etimesgut

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 1320., 1284., 1287., 662., Dinar, Bahçelievler Sitesi, Ayasofya, Altındağ, 1281., Şehit Mehmet Çavuş, 1285., 1283., 1282., Atapark, Aşık Veysel, Yokuşlu, Şimşir, 1280., Gaziler
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Çimşit, 677., Tepeyurt
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:30 - 16:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Ahiboz
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Avni Akyol, Bahçeli, 332., Öcallar, Vurallar, Hanburun, Emirler, Akörençarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Yaylalıözü, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular, Gülbağı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Haymana

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:30 - 12:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: Konya
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Haymana

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Durupınar
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kahramankazan

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 2001., Kartal, 2005.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kahramankazan

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Alpagut
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kahramankazan

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Ciğir, Aşağıkaraören
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Özgürlük, Bağdat, Esenler
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Keçiören

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: 850., 843/1., 836/3., 868., 841., Başkent, 846., 858., 845., 865., 844., 860., 660.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Keçiören

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 15:00 - 18:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: 1486., 1485., 1480., 1483., 1479., 1478., 1477., 1489., 1448., 1463., 1488., 1464., 1525., 1522., Yozgat, 1484., 1425., 1481., 1487.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Keçiören

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 1320., 1284., 1287., 662., Dinar, Bahçelievler Sitesi, Ayasofya, Altındağ, 1281., Şehit Mehmet Çavuş, 1285., 1283., 1282., Atapark, Aşık Veysel, Yokuşlu, Şimşir, 1280., Gaziler
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Keçiören

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 1289., 1287., 1296., Yanıklar, 1286., Atapark, Yuvarlakkaya, Aşık Veysel, Dinar, 409., 1265., 1288., Yozgat
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Keçiören

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 801/8., 804., 801/1., 1351., Başkent, Pasinler, 540., 794., 541., 772.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kızılcahamam

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Yukarı Çeştepe, Yeşilöz, Esenler, Çeştepe, İğdir
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kızılcahamam

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 15:15 - 17:30 │ Süre: 2 saat 15 dakika
  • Konum: Gelevür, Uğurlu
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Burcular, Bağ Deresi, Kızılca Köy, Karatepe
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Mamak

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Akpınar, Mimar Sinan, İstiklal, Hacı Bayram Veli, Barbaros Küme, Akın, Barbaros
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Mamak

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Yem Sanayii, Gölgelikaya, Menderes, Karadeniz, Gül 1, Odabaşı, Başçavuş, Barbaros, Gökdere, Hacı Bayram Veli, 19 Mayıs, Mutlu, Gür, Eser, Menderes
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Mamak

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Kayaş, 84., 1539/5.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Mamak

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: 830., 834., 848., 826., 819., 827., 804., 825., Natoyolu, 799., Sultan Fatih, 824.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Mamak

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Akçam Maca, Çeldirmez, Merkez, Yukarı, Çiftlik, Dere, Hızaryanı, Koççukuru, Konakyanı, Kesecik 2, Alibey, Ballık, Akpınar, Kayabaşı, Yanıkdağ, Kesecik 1, Uvazlı, Köy Yeri, Karamanağzı, Aşağı, Çatalanız, Uyumlu, Yayla Yeri, Sık, Çukur, Fidimse, Kaşaltı, Çorak, Güzle, Soğanlık, Urvana, Karaman, Derindere, Yukarı Ortaburun, Köyün Kendisi, Isındı, Yukarı Alibey, Karşı, Uğaz Dibi
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nallıhan

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Cumhuriyet Alanı, Gülveren 4, Gülveren 1, Çıkmaz 2, Bahar, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Bağlar 2, Fatih, Bağlar 1
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Polatlı

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Atatürk, Berat, İnönü, Kazım Karabekir, Lise, Mehmet Akif Ersoy, Celal Bayar, Sümbül, Cengiz Topel, Babayakup
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Polatlı

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Yeniköseler, Yukarı Sarıoba, Karacaahmet, Çiftlikler, Aşağı Sarıoba, Çağlayık Çifliği
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Polatlı

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Mercan, Aşağı Yerleşim, Sarıyer, Vadi, Zeybek, Mazi, Kılıç, Ümit, Girne, Yeşilırmak, Füze, Özgün
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pursaklar

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Tuğla, Yeni Karaköy, Karaköy
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Pursaklar

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Karşıyaka
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Pursaklar

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Ahmetadil, İkipınar, Karaköy
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Atatürk, Berat, İnönü, Kazım Karabekir, Lise, Mehmet Akif Ersoy, Celal Bayar, Sümbül, Cengiz Topel, Babayakup
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 1601., 1601., 1614., 1615., 1620., 1625.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Çimşit, Çimşit, 1802., 1856.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Çimşit, 677., Tepeyurt
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 12:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Çıkmaz, Karanfil, Cumhuriyet, Makber, Yavuz, Çiçek, Papatya, Mesnevi, Göktürk, Manolya
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: 79., 84.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şereflikoçhisar

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:30 - 12:00 │ Süre: 30 dakika
  • Konum: Büyükkışla, Acıöz
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

8 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

8 MAYIS 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

8 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

8 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

8 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Türkiye
İstanbul'da zehir tacirlerine 200 milyonluk darbe: 6 gözaltı
İstanbul'da zehir tacirlerine 200 milyonluk darbe: 6 gözaltı
Nişanlısının evinde çapraz ateşe tutulmuştu: Cinayeti azmettiren korkunç sözler ortaya çıktı
Nişanlısının evinde çapraz ateşe tutulmuştu: Cinayeti azmettiren korkunç sözler ortaya çıktı
Huzurevinde vicdansızlığın böylesi! Yaşlılara eziyet kamerada! Hem dövdü hem tükürdü
Huzurevinde vicdansızlığın böylesi! Yaşlılara eziyet kamerada! Hem dövdü hem tükürdü