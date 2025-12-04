Kan donduran olay, Hüyük ilçesi Çamlıca Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki çiftçi Mahmut Vurulmaz, sondaj çalışması yapılan tarlasındaki işlerini bitirdikten sonra 7 yaşındaki oğlunu da yanına alarak üç tekerlekli bisikletiyle eve dönüş yoluna geçti. Baba ve oğul yolda ilerlediği sırada, arkalarından gelen ve akrabaları oldukları öğrenilen Emre Y., Muhammed Y. ve Adem Y. kardeşlerin bulunduğu araç, Vurulmaz'ın kullandığı üç tekerlekli bisiklete kasıtlı olarak çarptı.

ÖNCE DARP ETTİLER SONRA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Çarpmanın şiddetiyle Mahmut Vurulmaz ve küçük oğlu yola savruldu. Araçtan inen üç kardeş, yerde yatan Mahmut Vurulmaz’a 7 yaşındaki oğlunun dehşet dolu bakışları arasında saldırdı. Şüpheliler, husumetli oldukları akrabalarını önce feci şekilde dövdü. Vahşetin boyutu bununla da sınırlı kalmadı; kardeşlerden Muhammed Y., yanında taşıdığı tabancayı çekerek Vurulmaz’a peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı haldeki Mahmut Vurulmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Vurulmaz, doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiftçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

SALDIRGAN KARDEŞLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli kardeşler Emre Y., Muhammed Y. ve Adem Y., jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığındaki sorgu ve işlemleri tamamlanan 3 kardeş, geniş güvenlik önlemleri altında Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi.