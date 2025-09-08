5 yaşındaki çocuk balkonda düştü

5 yaşındaki çocuk balkonda düştü
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartmanın 3’üncü katından düşen Suriye uyruklu Ayea A. (5), ağır yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Balkona çıkan Suriye uyruklu Ayea A., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ayea A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
Şişli'de seyir halindeki otobüs alevler içinde kaldı
Şişli'de seyir halindeki otobüs alevler içinde kaldı
Kayyumlar halkın ruh sağlığını da tehdit ediyor
Kayyumlar halkın ruh sağlığını da tehdit ediyor
Diyarbakır’da yıkılan binaya ‘az hasarlı’ raporu verildi
Diyarbakır’da yıkılan binaya ‘az hasarlı’ raporu verildi