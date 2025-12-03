49 kişi hayatını kaybetmişti! Emre Apartmanı davasında tahliye kararı

6 Şubat 2023 depremlerinde Gaziantep'te yıkılan ve 49 kişiye mezar olan Emre Apartmanı ile ilgili davada karar çıktı. Mahkeme hakkında 16 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezası verilen sanıkların tahliyesine hükmetti.

Karara tepki gösteren deprem mağdurlarının avukatı Sena Aytekin, "Tahliye kararına karşı itiraz yolunu kullanacağız ve sanıkların tutuklu şekilde yargılanmalarına devam etmesi için konunun takipçisi olacağız" dedi.

Depremzedelerin 'örtülü af' isyanı: Deprem suçları, her türlü aftan hariç tutulmalıdır

EMRE APARTMANI DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde yıkılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği Emre Apartmanı davasında yargılanan müteahhitler Ali Emre ve Ahmet Yıldız, mühendis Nazmi Tosun ile mimar Erol Özuslu hakkında karar çıktı.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ali Emre, Ahmet Yıldız ve Nazmi Tosun ile bir önceki duruşmada tahliye edilen Erol Özuslu, depremde yakınlarını kaybeden müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

TUTUKLU SANIKLAR HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanık Ali Emre'ye 19 yıl 6 ay hapis cezası vererek indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Aynı suçtan sanıklar Ahmet Yıldız ve Erol Özuslu'ya 16 yıl 3 ay, Nazmi Tosun'a ise 17 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, ayrıca sanıkların 2 yıl süreyle meslekten uzaklaştırılmasına hükmetti.

Heyet, tutuklu sanıkların tahliyelerine de karar verdi.

"TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Müşteki avukatlarından Sena Aytekin, sürece ilişkin şöyle konuştu: