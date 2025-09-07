47 yıl hapisle aranan oğlunu cezaevine memlekete gönderir gibi uğurladı: Ağabeylerine selam söyle

Aydın'da 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası ile aranan 18 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi. Hükümlünün annesi, oğlunu cezaevine memlekete gönderir gibi uğurlayarak "Ağabeylerine selam söyle" dedi.

Hırsızlık suçundan 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası ile aranan 18 yaşındaki Eşref Çeşmekuran Aydın'da yakalanarak cezaevine gönderildi. Hükümlünün annesi polis ekiplerince cezaevine sevk edilen oğlunu "Ağabeylerine selam söyle" diyerek uğurladı.

47 YIL HAPİSLE ARANAN 18 YAŞINDAKİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve toplam 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan Eşref Çeşmekuran, akşam saatlerinde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince saat 17.00’de düzenlenen operasyonla yakalanan Çeşmekuran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

OĞLUNU MEMELEKETE GÖNDERİR GİBİ CEZAEVİNE UĞURLADI

Çeşmekuran'ın cezaevine sevk edildiği anlarda annesinin uğurlama biçimi dikkat çekti.

Polis ekiplerince elleri kelepçeli bir şekilde araca bindirilen hükümlünün annesi, oğluna "Doğruca ağabeylerinin yanına. Ağabeylerine selam söyle" dedi.

