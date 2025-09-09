4 ülkeden Erdoğan'a güven mektubu

4 ülkeden Erdoğan'a güven mektubu
Yayınlanma:
Dört ülkenin büyükelçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Moldova, Paraguay, Avustralya ve Lüksemburg'un Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Daniel Da Cruz'u Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Büyükelçiler kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Kaynak:ANKA

Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Türkiye
Ayvalık'ta batan botta hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Ayvalık'ta batan botta hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in saldırısını lanetledi
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in saldırısını lanetledi
CHP'den eğitim çalışanları için kanun teklifi
CHP'den eğitim çalışanları için kanun teklifi