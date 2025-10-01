4 evden 860 bin lira değerinde ziynet eşya hırsızlığına 3 tutuklama

Kocaeli’nin Çayırova ve Gölcük ilçelerinde 4 evden 860 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Kocaeli’nin Çayırova ve Gölcük ilçelerinde 4 eve giren hırsızlar, evlerden 860 bin lira değerinde ziynet eşya çaldı.

Şehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandıŞehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde Çayırova'da 2 ve Gölcük'te 2 evden toplam 860 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması ile ilgili soruşturma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Hırsızlık olaylarının failleri oldukları tespit edilen D.K., S.K., N.A., H.K., M.K. ve D.Y. isimli 6 kişi, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden S.K., D.K. ve N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

