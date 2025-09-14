4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel vefatının 59. yılında anıldı

Yayınlanma:
Türkiye Cumhuriyeti'nin 4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, vefatının 59'uncu yıl dönümünde Ankara'daki Devlet Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Genelkurmay Başkanlığı adına Tuğgeneral Ahmet Fatih Oğuz, Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız ile Gürsel’in aile yakınları katıldı.

Tören programı, Cemal Gürsel’in öz geçmişinin okunmasıyla başladı. Ardından, Gürsel’in kabrine Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına çelenkler bırakıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

