3'ü çocuk 7 işçi hayatını kaybetmişti: Dilovası'ndaki fabrikanın sahibi cezaevinde öldü

Kocaeli'de 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili başlatılan soruşturmada tutuklanan fabrika sahibi cezaevinde öldü.

İŞÇİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN FABRİKANIN SAHİBİ ÖLDÜ

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da 7 kişinin öldüğü yangının ardından tutuklanan iş yeri sahibi Kurtuluş O, Kandıra Cezaevi'nde fenalaşması üzerine ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve anjiyo yapılan Kurtuluş O, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 yıl önceki karar uygulansaydı onlar yaşayacaktı: 2'si çocuk 7 işçinin can verdiği fabrika yıkıldı

3'Ü ÇOCUK YAŞTA 7 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda yangının üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve çıktığı belirtildi.

FABRİKA FACİADAN SONRA YIKILDI

Öte yandan daha önce hakkında verilen yıkım kararı uygulanmayan fabrika olayın ardından yıkılıştı.