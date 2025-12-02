2'si çocuk 7 işçi yanarak can verdi! Ne SGK ne de Bakanlık kusurlu değilmiş

2'si çocuk 7 işçi yanarak can verdi! Ne SGK ne de Bakanlık kusurlu değilmiş
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve Dilovası İlçe Sağlık Müdürlüğü "kusurlu" bulunmazken, Dilovası Belediyesi ise "idari tali kusurlu" bulundu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde, 8 Kasım günü meydana gelen feci olayda, Ravive Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye ait parfüm dolum tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre, skandallarla dolu patalmaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği 7 kişilik bilirkişi heyeti, 28 Kasım 2025 tarihli resmi raporunu hazırlayarak savcılığa verdi.

Nihai raporda kaçak ve ruhsatsız binada faaliyet gösteren, iş güvenliği önlemlerini almayan ve sigortasız işçi çalıştıran parfüm dolum tesisinin sahipleri "asli ağır kusurlu" bulundu. Dilovası Belediyesi için de denetim görevini yapmadığı ve kaçak yapıyı zamanında mühürleyip yıkmadığı gerekçesiyle "idari tali kusurlu" tespiti yapıldı.

ŞİKAYETE RAĞMEN BAKANLIK VE SGK KUSURLU BULUNMADI

Raporda dikkat çeken detay ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Dilovası İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün kusurlu bulunmaması oldu.

Oysa işletmenin kaçak olduğu ve sigortasız işçi çalıştırdığı, olaydan bir yıl önce yapılan şikayet üzerine CİMER aracılığıyla kurumlara bildirilmişti.

3'ü çocuk 7 işçi hayatını kaybetmişti: Dilovası'ndaki fabrikanın sahibi cezaevinde öldü3'ü çocuk 7 işçi hayatını kaybetmişti: Dilovası'ndaki fabrikanın sahibi cezaevinde öldü

KİM, NE KADAR KUSURLU?

Raporda tek tek kişi ve kurumlarla ilgili kusur değerlendirmesi yapıldı.

İşletmeci Ravive Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ile fiilen yöneticilik yapan İsmail O. ve Ali Altay O. "asli ağır kusurlu" bulundu. Fiili işveren vekili konumundaki Kurtuluş O. yönünden de asli nitelikte ağır kusur bulunduğu belirtilen raporda, işyerinin eski sahibi Güven D. yönünden tali ağır kusur; yeni malik Özzade Yapı İnşaat Ltd. Şti. yönünden tali-orta kusur verildi.

7 kişinin öldüğü Dilovası faciasında '1 günlük' sigorta skandalı7 kişinin öldüğü Dilovası faciasında '1 günlük' sigorta skandalı

BELEDİYE "TALİ KUSURLU" BULUNDU

Raporda, olayla ilgili kurumlar arasında yalnızca Dilovası Belediyesi kusurlu bulundu.

Belediyenin zabıta denetim birimlerinin kaçak üst kat kullanımını zamanında tespit ve engellemede yeterli etkinliği sağlayamadığı kaydedilen raporda, bu nedenle belediyenin sınırlı düzeyde, idari nitelikte tali kusurlu olduğu tespitine yer verildi.

Belediyenin ilçede 264 kaçak yapının yıkımı için düzenlediği ihaleyi daha sonra iptal ettiği anımsatılan raporda, "Dilovası Belediyesi yönünden olayın çıkışına doğrudan ve tek başına sebebiyet veren, işletmecinin asli kusurunu gölgede bırakacak nitelikte bir kusurdan bahsetmek mümkün değildir" denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

