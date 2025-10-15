24 saatte 2 defa zam yapılması gündemdeydi: İktidardan yeni açıklama geldi

Trafik kazalarını azaltmak amacıyla hazırlandığı iddiası ile bu hafta TBMM'ye sunulacak trafik cezalarına ilişkin yasa teklifi, 31 Aralık 2025 günü yürürlüğe girmek üzere fahiş zamlarla yapılacak artışı içeriyor.

Yasa teklifi Meclis'ten geçerse astronomik rakamları görecek trafik cezalarının yeniden değerleme oranı uyarınca 1 Ocak 2026 itibariyle bir zam daha görecek olması tartışmalara neden olurken AKP'den açıklama geldi.

24 SAATTE 2 DEFA ZAM YAPILMASI GÜNDEMDEYDİ

Yeni kanun teklifi ile hız sınırını aşanlara uygulanacak cezalar düzenlenirken hali hazırda hız sınırı aşımında alt sınır 2 bin 167 TL, üst sınır ise 9 bin 267 TL olarak uygulanıyor. Teklif ile üst sınır ise 30 bin liraya yükseliyor. Ayrıca, uygulanan yüzde 10 tolerans da kaldırılıyor.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre aşanlara 2 bin TL, 66 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL para cezası verilecek. Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 kilometreyi aşanlara 2 bin TL, 71 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. Sürücü ehliyetleri de 30-90 gün sürelerle geri alınacak.

Kanun teklifi Meclis'ten geçerse önce 31 Aralık 2025'te sonra yeniden değerleme oranı zamları ile 1 Ocak 2026'da üst üste iki zam gelmiş olacak. 24 saatte iki defa zam yapılması ihtimali doğan trafik cezalarına ilişkin tartışmalara yanıt AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler'den geldi.

İKTİDARDAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

'Trafik kazalarını azaltmaktan daha çok bütçe açığını kapatmak için yapılıyor' yorumlarına neden olan kanun teklifi ve yeniden değerleme oranınca yapılacak zamlara ilişkin sorun Abdullah Güler'e soruldu.

Üst üste gelecek bir zammın olmadığını ifade eden Abdullah Güler, "Yeniden değerleme oranlarından sonra herhangi bir artış olmayacak. Bu cezalar geçerli olacak. Yeniden değerleme oranlarına tabi olmayacak." açıklamasında bulundu.