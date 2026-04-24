UEDAŞ'tan elektrik kesintisi alarmı: 46 nokta etkilenecek
24 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
24 Nisan 2026 Cuma günü Bursa’nın 9 ilçesinde 46 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
BUSKİ açıkladı: Mustafakemalpaşa'da kesintiler devam ediyor
24 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Cerrah Mahallesi - İnönü, 1022., 1028., Demirköprü, 1021., 1026., 1020. Sokaklar
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Cerrah Mahallesi - 1066., 1064., Alparslan Türkeş, 1075., 1067., Egemenlik, 1073., 1065. Sokaklar
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 14:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Çeltikçi Mahallesi - 5725., 5728., 5726., Çeltikçi-Cerrah Yolu Sokaklar
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 14:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Cerrah Mahallesi
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Hayriye Mahallesi - 4473., 4470., Şehit Er Ahmet Özdil, Ahmet Özkan, 4469. Sokaklar
- Sebep: AG Hat Bakımı
İnegöl
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Akhisar Mahallesi - Cenk, Atabey, Ayberk, Günebakan, Emektar Sokaklar
- Sebep: Abone Bağlama
24 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:40 - 17:00 - Süre: 6 saat 20 dakika
- Konum: Hotanlı Mahallesi - Hotanlı Sokak
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Karacabey
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:40 - 17:00 - Süre: 6 saat 20 dakika
- Konum: Canbалı Mahallesi
- Sebep: OG Tesis Çalışması
24 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kestel
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Burhaniye Mahallesi - Burhaniye Cumhuriyet, Mert Canlar, Göçmenler, Burhaniye Söğüt Sokaklar
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Kestel
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Vanimehmet Mahallesi - Namık Kemal, Enginar, Asmalı, Erol Çıkmazı Sokaklar
- Sebep: AG Tesis Çalışması
24 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Tirilye Mahallesi - Fedai, Dutlu, Fırın, Tirilye Kaptan, Eski Pazar, Tirilye Camii, Hamam Aralığı, 1. Postane, Tirilye Mudanya Yolu, 1. Hamam, 1. Sarı, Üçyol, Fedai Aralığı, Tirilye Bahçe, Kemer, Eski Hamam, Tirilye Sahil, Küçük Yalı, Tirilye Merdivenli, Tirilye Park, Yağcılar, Tirilye Liman, Tirilye Hamam, Tirilye Bahar, Marangozhane Aralığı, Tirilye Esen, Marangozhane, 3. Deniz, Tirilye Yeşil, Arıcılar, Tohumcu, Eğri, Tirilye İskele, 2. Hamam, Tirilye Anıt, Setli, Avcı, Kumyaka, Tirilye 1. İskele, 2. Kemer Aralığı, Tirilye Yalı, Ün, Çeşme Aralığı, 1. Gün Sokaklar
- Sebep: OG Tesis Çalışması
24 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Çardakbelen Mahallesi - Çardakbelen Sokak
- Sebep: OG Hat Bakım
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Çavuş Mahallesi - Çavuş 1. Sokak
- Sebep: OG Hat Bakım
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Karaorman Mahallesi - Karaorman Sokak
- Sebep: OG Hat Bakım
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Döllük Mahallesi
- Sebep: OG Hat Bakım
24 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: 30 Ağustos Zafer Mahallesi - 88.(520), İbni Sina(520) Sokaklar
- Sebep: Trafo Bakım
Nilüfer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Balat Mahallesi - Faruk Baykal, Sıhhiye, Alan, Büre Sokaklar
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Nilüfer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Çamlıca Mahallesi - Gülçimen, Acem(190), Birkan, Ahmet Taner Kışlalı(190), Şafak(190) Sokaklar
- Sebep: SDK Deplase
Nilüfer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 13:00 - Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Fethiye Mahallesi - Fedakar, 2. Barutluk, Ruşçuklu, Fetih, Topsahası, Yozgat, Fincanlı, Bilen Sokaklar
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Cumhuriyet Mahallesi - Ahenkli, Damla(150), Mert(150), Menekşe(150) Sokaklar
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Balat Mahallesi - Ilıca(300) Sokak
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Nilüfer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Balat Mahallesi - Çiftçi, Ilıca(300), Çukurova(300), Faruk Baykal Sokaklar
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Nilüfer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: 30 Ağustos Zafer Mahallesi - 85.(520), 86.(520) Sokaklar
- Sebep: Trafo Bakım
Nilüfer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Akçalar Mahallesi - Gül(660), Belediye, Balıkçı Yolu, Çakır, Arkadaş, 1. Altay(660) Sokaklar
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Karaman Mahallesi - Kaymak, Kader(170), Kelebek(170), Kerem(170), Bayrak(170), Karşı Sokaklar
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 18:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Çamlıca Mahallesi - Lefkoşe, Menekşe(190), Aslı Sokaklar
- Sebep: SDK Değişimi
Nilüfer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Çamlıca Mahallesi - Badırga, Menekşe(190) Sokaklar
- Sebep: SDK Değişimi
24 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:40 - 15:30 - Süre: 4 saat 50 dakika
- Konum: Bayırköy Mahallesi
- Sebep: OG Direk Deplase
Orhangazi
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Sölöz Mahallesi - Ali Tekin Sölöz, Halit Atilla, Köprü, İbrahim Bora, Sölöz Atatürk Sokaklar
- Sebep: AG Müşteri Talebi
24 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:40 - 15:30 - Süre: 4 saat 50 dakika
- Konum: Burcun Mahallesi - Burcun Sokak
- Sebep: OG Direk Deplase
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:40 - 15:30 - Süre: 4 saat 50 dakika
- Konum: Yeniköy Mahallesi - Yeniköy Sokak
- Sebep: OG Direk Deplase
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:40 - 15:30 - Süre: 4 saat 50 dakika
- Konum: Paşayayla Mahallesi - Paşayayla Sokak
- Sebep: OG Direk Deplase
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:40 - 15:30 - Süre: 4 saat 50 dakika
- Konum: Kıblepınar Mahallesi - Kıblepınar Sokak
- Sebep: OG Direk Deplase
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Kurtuluş Mahallesi - Sakarya, Tetik, Beyazıt, Küçük, Yıldırım_1, Karanfil, Nergis Sokaklar
- Sebep: AG Hat Bakımı
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Kurtuluş Mahallesi - Kanal, Zühre, Eski Akçeşme, Mutlu, Adnan Menderes, Ümit, Çağlar, Avşar, Beyler Sokaklar
- Sebep: Talep Açma - Kesme
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Yenigün Mahallesi - İncirlik, Göktürk, Gökçe, Başak, Yiğitler Sokaklar
- Sebep: Abone Bağlama
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 11:25 - 18:00 - Süre: 6 saat 35 dakika
- Konum: Yolören Mahallesi
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 11:25 - 18:00 - Süre: 6 saat 35 dakika
- Konum: Çardak Mahallesi
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Eğerce Mahallesi - Eğerce Sokak
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 18:00 - Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Barcın Mahallesi
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 18:00 - Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Yüzüncüyıl Mahallesi - 16. Sokak
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 18:00 - Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Demirboğa Mahallesi
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 18:00 - Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Cihadiye Mahallesi
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 18:00 - Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Karaköy Mahallesi - Karaköy Sokak
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 17:00 - 19:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Yüzüncüyıl Mahallesi - Fevzi Çakmak, Orhangazi, Sarı Çiğdem Sokaklar
- Sebep: Talep Açma - Kesme
24 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Şükraniye Mahallesi - 10. Ay, 10. Yeni, Şevketiye, 3. Nilüfer, 3. Bal, 8. Özen, 2. Ege Sokaklar
- Sebep: AG Tesis Çalışması
24 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.