UEDAŞ'tan elektrik kesintisi alarmı: 46 nokta etkilenecek

Bursa'da bugün 9 ilçede 46 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım, tesis çalışmaları ve abone bağlama işlemleri nedeniyle çıkan kesintilerin en uzunu 8 saate ulaşıyor. İnegöl, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve Yıldırım en fazla etkilenen ilçeler arasında yer alıyor.

24 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

24 Nisan 2026 Cuma günü Bursa’nın 9 ilçesinde 46 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

24 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İnegöl

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Cerrah Mahallesi - İnönü, 1022., 1028., Demirköprü, 1021., 1026., 1020. Sokaklar
  • Sebep: Abone Bağlama

İnegöl

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Cerrah Mahallesi - 1066., 1064., Alparslan Türkeş, 1075., 1067., Egemenlik, 1073., 1065. Sokaklar
  • Sebep: Abone Bağlama

İnegöl

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 12:00 - 14:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Çeltikçi Mahallesi - 5725., 5728., 5726., Çeltikçi-Cerrah Yolu Sokaklar
  • Sebep: Abone Bağlama

İnegöl

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 12:00 - 14:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Cerrah Mahallesi
  • Sebep: Abone Bağlama

İnegöl

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Hayriye Mahallesi - 4473., 4470., Şehit Er Ahmet Özdil, Ahmet Özkan, 4469. Sokaklar
  • Sebep: AG Hat Bakımı

İnegöl

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 16:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Akhisar Mahallesi - Cenk, Atabey, Ayberk, Günebakan, Emektar Sokaklar
  • Sebep: Abone Bağlama

24 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karacabey

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:40 - 17:00 - Süre: 6 saat 20 dakika
  • Konum: Hotanlı Mahallesi - Hotanlı Sokak
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Karacabey

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:40 - 17:00 - Süre: 6 saat 20 dakika
  • Konum: Canbалı Mahallesi
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

24 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kestel

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Burhaniye Mahallesi - Burhaniye Cumhuriyet, Mert Canlar, Göçmenler, Burhaniye Söğüt Sokaklar
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

Kestel

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Vanimehmet Mahallesi - Namık Kemal, Enginar, Asmalı, Erol Çıkmazı Sokaklar
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

24 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mudanya

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
  • Konum: Tirilye Mahallesi - Fedai, Dutlu, Fırın, Tirilye Kaptan, Eski Pazar, Tirilye Camii, Hamam Aralığı, 1. Postane, Tirilye Mudanya Yolu, 1. Hamam, 1. Sarı, Üçyol, Fedai Aralığı, Tirilye Bahçe, Kemer, Eski Hamam, Tirilye Sahil, Küçük Yalı, Tirilye Merdivenli, Tirilye Park, Yağcılar, Tirilye Liman, Tirilye Hamam, Tirilye Bahar, Marangozhane Aralığı, Tirilye Esen, Marangozhane, 3. Deniz, Tirilye Yeşil, Arıcılar, Tohumcu, Eğri, Tirilye İskele, 2. Hamam, Tirilye Anıt, Setli, Avcı, Kumyaka, Tirilye 1. İskele, 2. Kemer Aralığı, Tirilye Yalı, Ün, Çeşme Aralığı, 1. Gün Sokaklar
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

24 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Çardakbelen Mahallesi - Çardakbelen Sokak
  • Sebep: OG Hat Bakım

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Çavuş Mahallesi - Çavuş 1. Sokak
  • Sebep: OG Hat Bakım

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Karaorman Mahallesi - Karaorman Sokak
  • Sebep: OG Hat Bakım

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Döllük Mahallesi
  • Sebep: OG Hat Bakım

24 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: 30 Ağustos Zafer Mahallesi - 88.(520), İbni Sina(520) Sokaklar
  • Sebep: Trafo Bakım

Nilüfer

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Balat Mahallesi - Faruk Baykal, Sıhhiye, Alan, Büre Sokaklar
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
  • Konum: Çamlıca Mahallesi - Gülçimen, Acem(190), Birkan, Ahmet Taner Kışlalı(190), Şafak(190) Sokaklar
  • Sebep: SDK Deplase

Nilüfer

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 11:30 - 13:00 - Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: Fethiye Mahallesi - Fedakar, 2. Barutluk, Ruşçuklu, Fetih, Topsahası, Yozgat, Fincanlı, Bilen Sokaklar
  • Sebep: Ağaç Kesim

Nilüfer

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 saat
  • Konum: Cumhuriyet Mahallesi - Ahenkli, Damla(150), Mert(150), Menekşe(150) Sokaklar
  • Sebep: Ağaç Kesim

Nilüfer

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Balat Mahallesi - Ilıca(300) Sokak
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Balat Mahallesi - Çiftçi, Ilıca(300), Çukurova(300), Faruk Baykal Sokaklar
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: 30 Ağustos Zafer Mahallesi - 85.(520), 86.(520) Sokaklar
  • Sebep: Trafo Bakım

Nilüfer

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Akçalar Mahallesi - Gül(660), Belediye, Balıkçı Yolu, Çakır, Arkadaş, 1. Altay(660) Sokaklar
  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Karaman Mahallesi - Kaymak, Kader(170), Kelebek(170), Kerem(170), Bayrak(170), Karşı Sokaklar
  • Sebep: Ağaç Kesim

Nilüfer

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 18:00 - Süre: 4 saat
  • Konum: Çamlıca Mahallesi - Lefkoşe, Menekşe(190), Aslı Sokaklar
  • Sebep: SDK Değişimi

Nilüfer

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
  • Konum: Çamlıca Mahallesi - Badırga, Menekşe(190) Sokaklar
  • Sebep: SDK Değişimi

24 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhangazi

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:40 - 15:30 - Süre: 4 saat 50 dakika
  • Konum: Bayırköy Mahallesi
  • Sebep: OG Direk Deplase

Orhangazi

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
  • Konum: Sölöz Mahallesi - Ali Tekin Sölöz, Halit Atilla, Köprü, İbrahim Bora, Sölöz Atatürk Sokaklar
  • Sebep: AG Müşteri Talebi

24 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:40 - 15:30 - Süre: 4 saat 50 dakika
  • Konum: Burcun Mahallesi - Burcun Sokak
  • Sebep: OG Direk Deplase

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:40 - 15:30 - Süre: 4 saat 50 dakika
  • Konum: Yeniköy Mahallesi - Yeniköy Sokak
  • Sebep: OG Direk Deplase

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:40 - 15:30 - Süre: 4 saat 50 dakika
  • Konum: Paşayayla Mahallesi - Paşayayla Sokak
  • Sebep: OG Direk Deplase

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 10:40 - 15:30 - Süre: 4 saat 50 dakika
  • Konum: Kıblepınar Mahallesi - Kıblepınar Sokak
  • Sebep: OG Direk Deplase

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Kurtuluş Mahallesi - Sakarya, Tetik, Beyazıt, Küçük, Yıldırım_1, Karanfil, Nergis Sokaklar
  • Sebep: AG Hat Bakımı

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Kurtuluş Mahallesi - Kanal, Zühre, Eski Akçeşme, Mutlu, Adnan Menderes, Ümit, Çağlar, Avşar, Beyler Sokaklar
  • Sebep: Talep Açma - Kesme

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Yenigün Mahallesi - İncirlik, Göktürk, Gökçe, Başak, Yiğitler Sokaklar
  • Sebep: Abone Bağlama

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 11:25 - 18:00 - Süre: 6 saat 35 dakika
  • Konum: Yolören Mahallesi
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 11:25 - 18:00 - Süre: 6 saat 35 dakika
  • Konum: Çardak Mahallesi
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Eğerce Mahallesi - Eğerce Sokak
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 11:30 - 18:00 - Süre: 6 saat 30 dakika
  • Konum: Barcın Mahallesi
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 11:30 - 18:00 - Süre: 6 saat 30 dakika
  • Konum: Yüzüncüyıl Mahallesi - 16. Sokak
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 11:30 - 18:00 - Süre: 6 saat 30 dakika
  • Konum: Demirboğa Mahallesi
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 11:30 - 18:00 - Süre: 6 saat 30 dakika
  • Konum: Cihadiye Mahallesi
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 11:30 - 18:00 - Süre: 6 saat 30 dakika
  • Konum: Karaköy Mahallesi - Karaköy Sokak
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 17:00 - 19:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Yüzüncüyıl Mahallesi - Fevzi Çakmak, Orhangazi, Sarı Çiğdem Sokaklar
  • Sebep: Talep Açma - Kesme

24 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yıldırım

  • Tarih: 24.04.2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Şükraniye Mahallesi - 10. Ay, 10. Yeni, Şevketiye, 3. Nilüfer, 3. Bal, 8. Özen, 2. Ege Sokaklar
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

24 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

24 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

24 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

24 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

24 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

24 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

24 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

24 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

