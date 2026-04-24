Ankara'da elektrik kesintisi alarmı: k: 8 saatlik kesinti geliyor
24 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
24 Nisan 2026 Cuma günü Ankara’nın 18 ilçesinde 50 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
24 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 08:30 - 10:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Balıkhisar Köy İçi, Meskenin Nur Yap.Kop. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 12:30 - Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Balıkhisar Köy İçi Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 15:30 - Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Özal Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Büğdüz, Çelikli, Büğdüz, Balıkhisar Köy İçi Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Atatürk., Haymana, Botanik, Ankara-, Aksu, Ankara, Altunçanak, Esenlik, Ahırlıkuyu, Aydınlık, Gazipasa, Mecnun, Tepecik, Park, Tayfun, Nazlı, Ada, 1021/1-, Beşevler., Gözcü, Anıt, Yeşilçam, Boncuk, Ceren, İkizce., Oymak, Kaba Sinanlı Mevkii, Adelet, Esenler, Girne, Sıla, Dikilitaş, Esenbel Mevki, Gurbet, Yeşilbelde Mevki, İkizce Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Turgut Özal 1, Turgut Özal, Edremit, Sayman, İznik, Etlik, Baharlı, Antalya, Çatı, Süphan, Şenkaya, Reis, Atakan, Küme Evler, 1. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Çağabey, Aşağı Mahalle Küme Evleri, Güneyce, Dibecik Mücavir, Dibecik, Akkaya, B Kümesi Akkaya, A Kümesi Akkaya Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Ortabereket Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Çatalçeşme, Çatalören Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: 19 Mayıs, Lale, Göl, İnönü, Kanalyolu 1, Yavuz Selim, Eğilmez Kale Mevki, Maden Kesikköprü, Maden, Atatürk, Menekşe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Karayalçın, Reşat Nuri Güntekin, Raşit Ercan, 23 Nisan, Atatürk, Kanal Yolu, Gazi Mustafa Kemal, Santral, Abdülkadir Arslan, Ahmet Arif, Kızılırmak, Kırmızı Yayla, Adıgüzel, Erdemli 1 Kümesi Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Yöreli Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Çağabey, Aşağı Mahalle Küme Evleri, Güneyce, Dibecik Mücavir, Dibecik, Akkaya, B Kümesi Akkaya, A Kümesi Akkaya Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Dodurga Mahallesi Sokakları
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Yakupabdal Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: 668, 682, 669, 670, Aleksander Dubçek, 665. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Yakupabdal, Kömürcü Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: 1943, 1955, 1954, 1953, 1960 Eserköy Sitesi, 1952, 1960. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Dodurga Mahallesi, 3443. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: 2. Sele, 1. Sele Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 12:30 - Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Balıkhisar Köy İçi Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 12:30 - Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: 10., Başak 1, Kutuören, Merkez, Turgut Reis., Turgut Özal., Fatih Sultan Mehmet, Mescit, Alpaslan, Timur, Çınar, Ceylan., Bayır 1, Burcu., Atatürk., Harman., Esen., Sağlık., Gül, Adnan Menderes., Fulya, Kordon Boyu, Karanfil., Cami Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 - Süre: 1 saat
- Konum: 2535. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: 2. İnönü, 5319, 5318, 5317, 5328, 5331. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: 700, 712, 707, 708, 706, Hayrullah Şahinkaya, 742, 692, 699, 716. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk, Halaçlı Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Bağiçi Zırva Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Atatürk., Haymana, Botanik, Ankara-, Aksu, Ankara, Altunçanak, Esenlik, Ahırlıkuyu, Aydınlık, Gazipasa, Mecnun, Tepecik, Park, Tayfun, Nazlı, Ada, 1021/1-, Beşevler., Gözcü, Anıt, Yeşilçam, Boncuk, Ceren, İkizce., Oymak, Kaba Sinanlı Mevkii, Adelet, Esenler, Girne, Sıla, Dikilitaş, Esenbel Mevki, Gurbet, Yeşilbelde Mevki, İkizce Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Çağabey, Aşağı Mahalle Küme Evleri, Güneyce, Dibecik Mücavir, Dibecik, Akkaya, B Kümesi Akkaya, A Kümesi Akkaya Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Atatürk., Haymana, Botanik, Ankara-, Aksu, Ankara, Altunçanak, Esenlik, Ahırlıkuyu, Aydınlık, Gazipasa, Mecnun, Tepecik, Park, Tayfun, Nazlı, Ada, 1021/1-, Beşevler., Gözcü, Anıt, Yeşilçam, Boncuk, Ceren, İkizce., Oymak, Kaba Sinanlı Mevkii, Adelet, Esenler, Girne, Sıla, Dikilitaş, Esenbel Mevki, Gurbet, Yeşilbelde Mevki, İkizce Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Haymana
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Çalı, Adile Naşit, Esenyurt, Huzur, İlter, Çekirdek, Mermi, Köy Yolu Üstü (Güney), Köy Yolu Altı (Kuzey), Kuşcu Mücavir, Örnek Kuşcu, Kargalı, Yolun Altı Beyceğiz, Yolun Üstü Beyceğiz, Macun, Aşağı Karapınar, Türk Şerefli Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Haymana
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Katrancı Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Turgut Özal 1, Turgut Özal, Edremit, Sayman, İznik, Etlik, Baharlı, Antalya, Çatı, Süphan, Şenkaya, Reis, Atakan, Küme Evler, 1. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Pazar B.M. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Taşlıca Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Dilek, Kaplıca, Kazım Karabekir, Soğuksu, Yenice-1 Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Atıf Efendi, 2034/1, 2031/1, 2071, 2023/6, 2033/1, 2037/1, 2023/3, 2036. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Yakupabdal, Kömürcü Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
- Konum: 2019/2, Atıf Efendi, Nur, 2023/4, Necip Fazıl Kısakürek, 2023/6, 2037/1, 2023/2, 2023/7, 2023/3, 2036, 2023/8, 1979, 2019/3, 2023/1, Mehmet Kuş, 2035/1, 2023/5. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Ank.-İst. Devlet Yolu, Sarıkaya, Bozyaka Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet Alanı, Gülveren 4, Gülveren 1, Çıkmaz 2, Bahar, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Bağlar 1, Fatih Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Ank.-İst. Devlet Yolu, Hasandede, Hürriyet 10, Hürriyet 6, Hürriyet 7, Hürriyet 9, Hürriyet 1. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Mülk, İlyakut Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 15:30 - Süre: 2 saat
- Konum: İlyakut Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şereflikoçhisar
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 15:00 - Süre: 1 saat
- Konum: E 90 Karayolu, Mimar Sinan, Terminal Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
- Konum: 5330, 5317, 5303, 5325, 5326, Furkan, 5318, 5328, 5324, 5329, 5316, 5302, Sancak, Akıncılar, Susuz Mahallesi, 2. İnönü, 5327. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: 2. İnönü, 5319, 5318, 5317, 5328, 5331. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Memlik Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: 1940, 2209, İpekyolu 1, 2075, 2068, 2067, 2070, 2069, 2071. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Turgut Özal 1, Turgut Özal, Edremit, Sayman, İznik, Etlik, Baharlı, Antalya, Çatı, Süphan, Şenkaya, Reis, Atakan, Küme Evler, 1. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Fatih Sultan Mehmet, Memlik Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.