BUSKİ açıkladı: Bursa'nın bu ilçesinde 5 gün sular bir gelecek bir gidecek

Bursa'da bugün 3 ilçede 5 farklı noktada su kesintisi yaşanacak. Nilüfer ve Yıldırım'da arıza çalışmaları nedeniyle sular saatlerce kesilecek. Mustafakemalpaşa'da ise BUSKİ'nin kanalizasyon çalışmaları yüzünden 7 mahallede 5 gün boyunca kesintili su dönemi başladı; sular 09.00-18.00 arasında zaman zaman kesilebilecek.