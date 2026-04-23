BUSKİ açıkladı: Bursa'nın bu ilçesinde 5 gün sular bir gelecek bir gidecek

Bursa'da bugün 3 ilçede 5 farklı noktada su kesintisi yaşanacak. Nilüfer ve Yıldırım'da arıza çalışmaları nedeniyle sular saatlerce kesilecek. Mustafakemalpaşa'da ise BUSKİ'nin kanalizasyon çalışmaları yüzünden 7 mahallede 5 gün boyunca kesintili su dönemi başladı; sular 09.00-18.00 arasında zaman zaman kesilebilecek.

23 NİSAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

23 Nisan 2026 Perşembe günü Bursa’nın 3 ilçesinde 5 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

23 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 23.04.2026 - 27.04.2026 (09:00 - 18:00 arası zaman zaman)
  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
  • Konum: Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Viraca, Atatürk, Çırpan, Hamidiye
  • Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Çalışmaları (İçme Suyu Hattı Arıza İhtimali)

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 23.04.2026 - 25.04.2026 (09:00 - 18:00 arası zaman zaman)
  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
  • Konum: Züferbey, Lalaşahin, Yenidere, Orta
  • Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Çalışmaları (İçme Suyu Hattı Arıza İhtimali)

23 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 10:15 - 11:30 - Süre: 1 saat 15 dakika
  • Konum: Ataevler: Eğitim Sokak ve Civarı
  • Sebep: Arıza Çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 09:45 - 10:45 - Süre: 1 saat
  • Konum: Konak: Betül Sokak ve Civarı
  • Sebep: Arıza Çalışması

23 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

Yıldırım

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Karapınar: 308. Sokak ve Civarı
  • Sebep: Arıza Çalışması

23 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

23 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

23 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

23 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

23 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

23 NİSAN 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

23 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

23 NİSAN 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

23 NİSAN 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

23 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

23 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

23 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

23 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

23 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

