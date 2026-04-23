UEDAŞ duyurdu: Bursa'da 13 ayrı noktada elektrik kesilecek

Bursa'da bugün 6 ilçede 13 ayrı elektrik kesintisi yaşanacak. Gemlik, Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Yenişehir'de bakım, trafo ve abone bağlama çalışmaları nedeniyle saatlerce sürecek kesintiler gündelik hayatı olumsuz etkileyecek. En uzun kesinti 7,5 saatle Yenişehir Eğerce'de yaşanacak.