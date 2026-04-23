UEDAŞ duyurdu: Bursa'da 13 ayrı noktada elektrik kesilecek

Bursa'da bugün 6 ilçede 13 ayrı elektrik kesintisi yaşanacak. Gemlik, Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Yenişehir'de bakım, trafo ve abone bağlama çalışmaları nedeniyle saatlerce sürecek kesintiler gündelik hayatı olumsuz etkileyecek. En uzun kesinti 7,5 saatle Yenişehir Eğerce'de yaşanacak.

23 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

23 Nisan 2026 Perşembe günü Bursa’nın 6 ilçesinde 13 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

23 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gemlik

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
  • Konum: Küçükkumla: 1. Dere, 1. Camii, Uzun, Taşpınar, Şerif Efendi, 3. Çağlayan, 1. Düz, 1. Menekşe, 1. Camii, 1. Gül
  • Sebep: Abone Bağlama

Gemlik

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
  • Konum: Kumla
  • Sebep: Abone Bağlama

23 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karacabey

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
  • Konum: Canbалı: Karatopraklar Mevkii, Ortaçayır Mevkii
  • Sebep: ENH Bakım

23 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kestel

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
  • Konum: Çataltepe: Besob 2, Besob 4
  • Sebep: OG Müşterisi Talebi

23 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 02:00 - 03:00 - Süre: 1 saat
  • Konum: Atatürk: Yeni, Barış, Yüksel, Vatan, 117 Nolu, Çayır, Menekşe, Zambak, Meriç, Kurtuluş, Nergiz, Gül, Tuna
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 03:00 - 04:00 - Süre: 1 saat
  • Konum: Ovaazatlı: Ata Evler, Ovaazatlı Gazi
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 10:30 - Süre: 1 saat
  • Konum: Üçbeyli
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 12:00 - Süre: 1 saat
  • Konum: Kabulbaba
  • Sebep: Abone Bağlama

23 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 11:00 - Süre: 1 saat
  • Konum: Dumlupınar: Anafartalar
  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 13:00 - 16:00 - Süre: 3 saat
  • Konum: Kayapa: 146.(530), Necip Fazıl, 145.(530), 144.(530)
  • Sebep: Trafo Bakım

Nilüfer

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 10:00 - Süre: 1 saat
  • Konum: Gümüştepe: Harmanlar(210), 758.
  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 12:00 - Süre: 1 saat
  • Konum: Akçalar: 842. İsimsiz, Gülpınar
  • Sebep: Abone Bağlama

23 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenişehir

  • Tarih: 23.04.2026 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 18:30 - Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Eğerce
  • Sebep: OG Hat Bakım

23 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

23 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

23 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

23 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

23 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

23 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

23 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

23 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

23 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

23 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

23 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

