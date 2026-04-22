BEDAŞ ve AYEDAŞ uyardı: 76 noktada gerçekleşecek, bazı ilçelerde 9 saat sürecek
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 Nisan 2026 Çarşamba günü İstanbul’un 37 ilçesinde 76 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Boğazköy İstiklal Mahallesi - 30 Ağustos, Birdal, Cevizlibağ, Esra, Falih Rıfkı Atay, Kuvvetli, Mertcan, Milli Egemenlik, Selçuk, Yörük, Çırağan, Çukurdere sokakları / Yunus Emre Mahallesi - 30 Ağustos, Akduman, Aldemir, Ayaydın, Baybars, Biçer, Coşkun, Deren, Düş, Enginalp, Eyüp, Falih Rıfkı Atay, Gökay, Gölcük, Hanlı, Haşmet sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Yunus Emre Mahallesi - Kaside, Kıraat, Kuyubaşı, Küçüksu, Memnun, Muammer, Müstesna, Milat, Miroğlu, Nazan, Nebahat, Nebil, Oylum, Oymak, Refet, Samandıra, Samet, Seyir, Sohbet, Sonnur, Sirmen, Tanyeri, Tanzimat, Tavaf, Tuana, Yiğitoğlu, Ziyaret, Çamlıca, Çapa, Çember, Özcanlar, İdealtepe, İskenderun, Şecaat, Şirindere sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Anadolu Mahallesi - Akbal, Akhan, Amiral, Atasay, Ay, Ayerdem, Bandırma, Baştopçu, Başyiğit, Beraat, Beren, Bestekar, Buyruk, Cemsultan, Dede Efendi, Efdal, Erinç, Eriş, Eşraf, Fatmagül, Fazlı, Fehim, Gaziemir, Gökben, Gökova, Haymana, Hoca Ahmet Yesevi, Hoşdere, Kadriye, Kıraç, Koçak, Kuzey, Mareşal Fevzi Çakmak sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Anadolu Mahallesi - Muharrem, Murakıp, Necip Fazıl, Oktay, Orhan, Sadun, Salkım Söğüt, Samimi, Sır, Sirkeci, Tayfur, Tutkun, Yaşar Kemal, Yeniyol, Yukarı Pazar, Yurdagül, Zülüflü, Zümre, Üçnar, İncesu, Şule sokakları / Atatürk Mahallesi - Aydınlı, Baltacı, Gelibolu, Körfez, Nihan, Tevhid, Zeynep sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Ercüment Batanay Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Denizköşkler Mahallesi - Bilen, Kulaç, Mümtaz, Şanlı sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Yıldıztepe Mahallesi - 478. Sokak, 479. Sokak
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 00:00 - 07:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Soğanlı Mahallesi - Akdeniz, Gurbet, Habib Özhan, Hülya, Karadeniz 1, Sokullu, Çavuşpaşa, İkbal sokakları / Siyavuşpaşa Mahallesi - Manolya, Okul 3, Alkan, Barbaros, Barbaros 3., Barbaros 4., Barbaros 5., Gümüş 1, Mustafa Kemalpaşa, Müge, Mine, Nilüfer 1, Okul 3, Süsen, Siyavuşpaşa, Volkan, Çilingir sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Yenibosna Merkez Mahallesi - Kerem 1 sokak / Zafer Mahallesi - Akarsu 1, Akarçeşme, Akatlar, Akyol, Altıntaş, Aydınlık, Ayşeçavuş, Azimkar, Baharistan, Balçık, Bağlarbaşı, Bulut 1, Bilgili, Emir Sultan, Marsan, Site 3, Tebriz, Özlem sokakları / Kocasinan Merkez Mahallesi - Anadolu 1, Çamlı, Korkut, Üçevler sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Şirinevler Mahallesi - Kazım Karabekir, Ak, Bahadır 1, Cami 1, Ferhat 1, Kerimçavuş, Mahmutbey 14., Mahmutbey 15., Mahmutbey 16., Mahmutbey 17., Mahmutbey 18., Taşkale, Çiğdem 1, Çiğdem Çıkmazı, Şeref sokakları / Bahçelievler Mahallesi - Barbaros Hayrettin, Eski Londra Asfaltı, Leventli, Naci Kasım, Piri Reis 1, Vezir sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 00:00 - 07:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Şirinevler Mahallesi - Barbaros, Bentler, Saray, Sarnıç, Çayırova sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Soğanlı Mahallesi - Ferit Selimpaşa Sokak
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Siyavuşpaşa Mahallesi - Mustafa Kemalpaşa, Nehir sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilköy Mahallesi - Ahmet Taner Kışlalı Sokak / Basınköy Mahallesi - Tepe Sokak / Şenlikköy Mahallesi - Çatal, Ülkem sokakları
- Sebep: Yatırım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:30 - 17:00 - Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Kartaltepe Mahallesi - Avasköy Yolu Sokak / Yıldırım Mahallesi - 4. Çıkmazı, 5. Çıkmazı, Akgün, Akyar, Aliya İzzetbegoviç, Ant, Atilla, Avasköy Yolu, Barbaros, Başak, Bosna, Buğday, Ceberhan, Erdem, Eski Edirne Asfaltı, Fevzi Çakmak, Gür, Gürsel, Hüner, Keşanlı, Kınalıada, Kır, Kızılırmak, Koç, Mor, Mücahit, Millet, Nazar sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:30 - 17:00 - Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Yıldırım Mahallesi - Sakarya, Sancak, Saray, Sarı, Tamer, Taşlı, Temel, Yaprak, Yengeç, Yeşilırmak, Zafer, Çam, Çanakkale, Çandarlı, Çardak, Çarşamba, Öztekin, İkizler, Şair Akif, Şehit Cahit Büyükbayraktar, Şehit Engin Mayın, Şehit Kamil Balkan, Şehit Ulubatlı, Şirince Çıkmazı sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Konaklar Mahallesi - Akasyalı, Akağaç sokakları / Levent Mahallesi - Beyazkaranfil, Manolyalı, Çamlık sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Sahil Mahallesi
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Hacıahmet Mahallesi - Kurtuluş Deresi Sokak
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 18:00 - Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Mimar, Cemre sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Fatih Mahallesi - 232. Sokak, 242. Sokak, 224. Sokak, 225. Sokak, 227. Sokak, Hamidiye Sokak
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 13:30 - 17:30 - Süre: 4 saat
- Konum: Sultaniye Mahallesi - Doğan Araslı Sokak
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:30 - 12:30 - Süre: 4 saat
- Konum: Sultaniye Mahallesi
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Mercan Mahallesi / Balabanağa Mahallesi - Büyük Reşitpaşa, Kimyager Dervişpaşa, Vezneciler, Zeynep Kamil sokakları / Akşemsettin Mahallesi - Akşemsettin, Balipaşa, Hüsrevpaşa, Karamuk, Kocasinan, Korkutata, Sarı Nasuh sokakları / Hırka-i Şerif Mahallesi - Akşemsettin, Battalgazi, Balipaşa, Hüsrevpaşa, Kasideci, Keçeciler Fırını, Zembilci sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Cibali Mahallesi - Bostan Hamamı, Bostan Hamamı Aralığı, Türbe, Üsküplü sokakları / Yavuz Sultan Selim Mahallesi - Seferikoz Sokak
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Kazım Karabekir Mahallesi - 930. Sokak
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 07:30 - 11:30 - Süre: 4 saat
- Konum: Akıncılar Mahallesi - Salcı Sokak
- Sebep: Bakım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Haznedar Mahallesi
- Sebep: Bakım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Haznedar Mahallesi - Adalar, Bağcılar, Eski Londra Asfaltı, Heybeli, Kınalı, Köşkler, Meriç, Sakarya, Sefa, Şevketdağ sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:00 - 12:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Merkez Mahallesi - Atatürk, Genç Osman, Mecit, Tınaztepe sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Münir Nurettin Selçuk, Bilgili, Cavit Çıtak, İskele sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Merkez Mahallesi - Alan, Bahçe, Bağlar, Esentepe sokakları
- Sebep: Yatırım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: İnönü, Anadolu, Ferah sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kartal
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Taylan, Fethiye, Oruç Reis, Orhantepe sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kartal
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Defne, Çamlı, Bağımsızlık, Fethiye, Orhantepe sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Atakent Mahallesi - 216. Çıkmaz, 218. Sokak, 215. Sokak, 6. Çıkmaz, 9. Çıkmaz, Malazgirt sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 saat
- Konum: İstasyonlu, İstasyon Cami, Derya, Bağımsızlık, Tırpan sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Taylan, Fethiye, Oruç Reis, Orhantepe sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Defne, Çamlı, Bağımsızlık, Fethiye, Orhantepe sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Yol, Kamber, Saraybahçe, Ömer Muhtar, Duman, Yeşilova, Eser, Nezih, Suadiye, Eslem, Nasrullah, Saban, Nedim, Kopdağı, Hekimoğlu, Ezber, Güngör, Esen, Fatih Sultan Mehmet sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Menekşe Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 14:30 - Süre: 5 saat
- Konum: Olimpiyat, Ankara, Kubbeli, Duru, Özçelik, Atılgan sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Osmangazi, Mezarlık, Sekmen, Kalender, Özdemir, Onbaşı sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 saat
- Konum: Karadeniz, Maçka, Candan, Yayla, Bulut, Ara, Kamer, Fırat, Kamelya, Halilbey, Karanfil, Kerem sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Kireçburnu Mahallesi - Alakır, Alsancak Çıkmazı, Arabayolu, Azim Çıkmazı, Ağaçaltı, Beyaz Lale, Bulut Çıkmazı, Cem, Değer, Direkli, Hacı Ali Paşa, Haydar Aliyev, Hekim, Keçecizade, Kireç Bayırı, Kireçburnu Cami, Kireçburnu Çiçek, Kireçli Çeşme, Mehmet Efendi, Mısır, Mühendis Hüseyin, Prof. Dr. Aykut Barka, Raif Bey, Sedef Adası, Serin Çıkmazı sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Kireçburnu Mahallesi - Su Yolcu Bekir, Tarihi Çeşme Çıkmazı, Yenibahar, Yüzbaşı Cengiz Topel, Çam Yolu, Çınaraltı Çıkmazı, Ömür Tepe, Özdeniz, İshak sokakları / Tarabya Mahallesi - 25 Evler, Arabayolu, Gür, Haydar Aliyev, Polat, Polat Koru Sitesi Yolu, Tarabya Bayırı, Vahdet, Çam Yolu, Çayır Yüzü, Özyıldırım, Şehit Ceyhun Bayraktar sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Kumköy Mahallesi - Akbelen, Akel, Aktaş, Alabalık, Altıntepe, Aros, Arslan Burnu, Bademli, Bektaş, Cambaz, Cerrah Hasan Bey, Dede, Dumanlı, Dik, Filika, Güzel Geçit, Kale, Kamışlık Deresi, Karadağ, Körfez, Kütüklü, Mecit Kaptan, Muzaffer Çıkmazı, Peri Yaylası, Seymen Ağa, Sorkun, Su Çiçeği, Tahlisiye, Tambura, Taşkın, Topuk sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Zekeriyaköy Mahallesi - 2. Sokak, Cansit Villaları (2. Cadde), Kazıklıdere sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Maden Mahallesi - Aladağ, Dereiçi sokakları / Poligon Mahallesi - Erdem, Girne, Sevim sokakları
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Kumköy Mahallesi - Ulu Yaylası, Veysel Vardal, Zabit, Çakırgümüş, Çamiçi, Çevik, İmam Ali, İskandil, Bağlar Altı, Büyükpark, Gülşen, Kahyaoğlu, Kale, Karayel, Koru, Turban, Umman, Basri Kaptan, Bay Başkanlar, Erikbeli, Gülşen, Güzel Geçit, Kahyaoğlu, Kılıç Balığı, Kuruçam, Manivela, Mavi Su, Mecit Kaptan, Mihver, Palanga sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Kumköy Mahallesi - Pınar, Tahir Reis, Tatlusu, Tayfa, Turban, Çakıl, Çağırankaya, Çukur Deniz, Ömer Kaptan, Şahinağa, Akdağ, Atmaca, Ayça, Bağlareli, Demirciköy, Gezen, Kale, Kamışlık Deresi, Katmer, Kumderesi, Orkinos, Pilavkaya, Su Terazisi, Tambura, Taşkın, Totak, Uyum sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Piri Mehmet Paşa Mahallesi - Kutsal, Küçükhasfırın, Küçükyalı, Marina, Mescit, Mumhane, Mustafa Oğuzhan, Piripaşa, Tuzhane, Yarbaşı, Yemeniciler, Yemeniciler Geçidi, Yoğurthane, Yusuf Dibek, Ziyabey, İskele Geçidi, İzzet Uluşahin sokakları / Selimpaşa Mahallesi - Havuzlu Sokak
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Fatih Mahallesi - Fethi Elmas, Maliyeci Kemal Ertaş, Piripaşa, Tavanlı Çeşme, Yarbaşı, Zükür Mektep sokakları / Piri Mehmet Paşa Mahallesi - Ahmet Kemalbey, Asımbey, Atatürk, Başkomutan, Bekir Göksel, Bostan, Cami İçi, Cumhuriyet, Fikret Gündoğan, Hacı Mahmut Çeşme, Havuzlu Kahve, Hüseyin Metinoğlu, Hüseyin Tufan, Kazım Koyuncu Çıkmazı sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Çavuşlu Mahallesi - Tane, Tarlabaşı, Tercüman, Teskereci, Topağacı, Toptancı, Turallar, Türkler, Ticaret, Uzer, Uçuk, Uğurkan, Veda, Vefa, Yahya Kemal Beyatlı, Yavuzcan, Yelkovan, Yeşerti, Yolaçar, Yüzüncüyıl, Zeki, Zemin, Zerde, Çavuş, Ümit, İlke, İstanbul, İşletme, Şemdin, Şükrü sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Çavuşlu Mahallesi - Hükümdar, Hüzün, Kanun, Karakartal, Katibim, Kuvvet, Kültürlü, Martıkuşu, Merhamet, Mısır, Mukaddes, Münevver, Nadiren, Nakil, Narlıkapı, Narlıtepe, Nato, Ocak, Pıtır, Piyade, Saklıbahçe, Sakin Çıkmazı, Sarıdağ, Sarıefe, Sarıçam, Sarraf, Sazlık, Selen, Sencer, Seramik, Serin, Sevdalı sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Balaban Mahallesi - Böğürtlen, Kalekapı, Yorulmaz, Ömer Seyfettin sokakları / Mimar Sinan Mahallesi - Atasoy, Daim, Dut, Fethi Erkoç, Gün, Gürbüz Aydın, Hamarat, Karakaş, Melek, Mumcu, Platin, Safir, Siper, Tarçın, Yeliz, Özgürlük, Ümran, Şehit Adem Gövce, Şehit Elman Şentürk sokakları
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Kılıçlı Mahallesi - Pamuklar Sokak / Büyük Çavuşlu Mahallesi - Aldemir, Alem, Arılı, Atik, Boş, Büyükçavuşlu, Birlik, Coşku, Cingöz, Demokrasi, Denizyıldızı, Durgun, Esaret, Fırfır, Fiyonk, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Gök, Gülpembe, Güven, Girgin, Hancıoğlu, Haritacılar, Hasfırın, Havancı, Hayırlı, Hayrabolu sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Cebeci Mahallesi - 2548. Sokak, Çanakkale Şehitleri Sokak
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Gazi Mahallesi - 1375. Sokak / İsmetpaşa Mahallesi - 116. Sokak, 137. Sokak, 141. Sokak, 86/1. Sokak, 87. Sokak, 88. Sokak
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Cebeci Mahallesi - 2486/1. Sokak, 2487. Sokak, 2488. Sokak, 2490. Sokak, 2490/1. Sokak, 2491. Sokak, 2492. Sokak, 2493. Sokak, 2494. Sokak, 2495. Sokak, 2496. Sokak, 2499. Sokak, 2500. Sokak, 1. Cebeci, 2481. Sokak, 2513. Sokak, 2535. Sokak, 2537. Sokak, 2538. Sokak, 2539. Sokak, 2540. Sokak, 2542. Sokak, 2544. Sokak, 2548. Sokak, 2454. Sokak, 2455. Sokak, 2456. Sokak, 2457. Sokak, 2458. Sokak, 2460. Sokak, 2461. Sokak, 2462. Sokak, 2463. Sokak, S. Çanakkale Şehitleri, Atatürk, U sokakları / Uğur Mumcu Mahallesi - Atatürk Sokak / 50. Yıl Mahallesi - 2073. Sokak, 2076. Sokak, B Sokak
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Uysal, Şile Yolu, Kopuzlar, Seyisoğlu, Kaynarca, Duyum, Meşrutiyet, Oğuzhan, Zomzom Deresi, Kayacalı sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Gülbahar Mahallesi - Cemal Sururi, Dönmez, Gündoğan, Harman Yolu Üst, Haşhaş, Avni Dilligil sokakları / Mecidiyeköy Mahallesi - Cemal Sahir Sokak
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Şişli
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Kaptanpaşa Mahallesi - Darülaceze, İdil, İETT Blokları sokakları
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Şişli
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Esentepe Mahallesi - 2. Keskin Kalem, Büyükdere, Gönül 1, Keskin Kalem, Oya, Ressamlar, Salih Tozan, Şairler sokakları / Gülbahar Mahallesi - Altan Erbulak, Büyükdere, Elif, Eren 1, Oya, Salih Tozan, Çiçekli Bahar sokakları
- Sebep: Bakım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Yol, Kamber, Saraybahçe, Ömer Muhtar, Duman, Yeşilova, Eser, Nezih, Suadiye, Eslem, Nasrullah, Saban, Nedim, Kopdağı, Hekimoğlu, Ezber, Güngör, Esen, Fatih Sultan Mehmet sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Çorbacıyolu, Pamukkale, Kuşadası, Fethiye, Şenlik, Firdevs, Yeşilyurt, Aysun sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 saat
- Konum: Gül, Kapıağzı, Sarı Lale, Üçpınarlar, Çilehane Yolu, Yuvam sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 16:30 - Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Tophanelioğlu Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 saat
- Konum: Bakırcıbaşı, Meserret, Kalantor, Duru Çıkmazı, Kemalettin Tuğcu sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 saat
- Konum: Gül, Kapıağzı, Sarı Lale, Üçpınarlar, Çilehane Yolu, Yuvam sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Sultan Murat, Mızrak, Suboyu, Akyazan, Karaman, Alibey, Gencer, Topaloğlu, Beyazgüllü sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Beştelsiz Mahallesi - Prof. Dr. Muammer Aksoy, Semiha Şakir sokakları / Merkezefendi Mahallesi - Sabri Ülker Sokak / Veliefendi Mahallesi - 289. Sokak, 74/3. Ara, 75/1. Sokak, 75/1. Ara, 75/3. Sokak, 75/3. Ara, 75/3B, 75/5. Sokak, 75/6. Sokak, 75/7. Sokak, 75/B, 75/C, Ahmet Yesevi, Arif Şentürk, Şehit Onbaşı Yüksel Kutlu sokakları
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Gökalp Mahallesi - 239. Sokak, 250. Sokak, 255. Sokak, 256. Sokak, 258. Sokak, 259. Sokak, 39/4. Sokak, 39/8. Sokak, 42/3. Sokak, 42/4. Sokak, 44/1. Sokak, 44/2. Sokak, 44/4. Sokak, 44/5. Sokak, 44/6. Sokak, 44/7. Sokak, 46. Sokak, 46/4. Sokak, 48. Sokak, 48/4. Sokak, 49/1. Sokak, 49/2. Sokak, 51. Sokak, 51/2. Sokak, 51/3. Sokak, 51/4. Sokak, 58. Bulvar, 58/3. Sokak, 58/4. Sokak, 58/5. Sokak, Hasan Sevim, Mektep Önü sokakları / Yenidoğan Mahallesi - 239. Sokak, 42/5. Sokak, 42/6. Sokak, 46. Sokak, 48. Sokak, 58. Bulvar, 58/2. Sokak, 58/3. Sokak, Şehit Komiser Günaydın sokakları
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Yeşiltepe Mahallesi - 53. Sokak, 53/1. Sokak, 53/10. Sokak, 53/11. Sokak, 53/2. Sokak, 53/4. Sokak, 53/5. Sokak, 53/6. Sokak, 53/9. Sokak, 54/1. Sokak, 54/3. Sokak, 57/1. Sokak, 74. Sokak, Ahmet Kambur sokakları / Telsiz Mahallesi - 314. Sokak, 315. Sokak, 72. Sokak, 72/2. Sokak, 72/5. Sokak, 72/6. Sokak, 77. Sokak, 77/1. Sokak, 78. Sokak, 80. Sokak, 80. Camii, 80/2. Sokak, 80/3. Sokak, 81. Sokak, 83. Sokak, 83/1. Sokak, 84. Sokak, 84/1. Sokak, 84/2A, 84/3. Sokak, 84/4. Sokak, 84/5. Sokak, 85. Sokak, 85/2. Sokak, 86. Sokak, 86/1. Sokak, 87. Sokak, 88. Sokak, 89. Sokak, 90. Sokak, 91. Sokak, 92. Sokak, 92/1. Sokak, 93. Sokak, 94. Sokak, 94/5. Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu, Orkide sokakları
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Çırpıcı Mahallesi - Modabağ 4, 1. Taşocağı, 2. Taşocağı, 297. Sokak, 3. Taşocağı, 3. Taşocağı (G/4), 3. Taşocağı (G/5), 3. Taşocağı (G/6), 302. Sokak, 303. Sokak, Modabağ, Modabağ 1, Modabağ 1 Ara, Modabağ 11, Modabağ 2 Ara sokakları
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Çırpıcı Mahallesi - Modabağ 3, Modabağ 3 Ara, Modabağ A, Rüstem Balkan, Yeni Karakol, Yeşilyol C, Yeşilyol F, Yeşilyol F Çıkmaz, Yeşilyol G, Yeşilyol H, Şener sokakları
- Sebep: Yatırım programı çalışması
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.