Başkent Elektrik duyurdu: 41 nokta etkilenecek

Yayınlanma:
Ankara'da bugün 18 ilçede 41 ayrı noktada şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. En uzun kesintiler 8 saat süreyle Akyurt, Bala, Beypazarı, Çankaya, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan ve Şereflikoçhisar'da gerçekleşecek. Kızılcahamam'da 4 ayrı bölgede kısa süreli kesintiler öngörülürken, Çankaya'da 5 farklı kesinti planlanıyor.

21 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

21 Nisan 2026 Salı günü Ankara’nın 18 ilçesinde 41 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

21 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akyurt

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: 555, Saraycık., 1651, 1755, 252, Hıdırlar, İnler, Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir, Ördekgölü, Ilıca, Hacımuslu, Karabenli, Sabanca, Avdanlı, Kerpiç, Yaprakbayırı, Büyükkonak, Evliyafakı, Esen, Kavak, Alahacılı, Bahçecik, Soğulca, Kirazoğlu
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 12:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: Peçenek, Kavakllı, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi, Aydıncık
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayaş

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:00 | Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: 2203, 2202, Tatlar Köyü, Gökler
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bala

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: Akörençarşak, Hürriyet Küme, Cumhuriyet Küme, Emirler, Emirler 1, Gölbek, Gülbağı, Yeniyapançarşak
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bala

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 18:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: 332, Hürriyet Küme, Akörençarşak, Cumhuriyet Küme, Emirler 1, Altunçanak, Emirler, Şekerköy, Bahçeli, Öcallar, Vurallar, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Sofular, Avni Akyol, Derekışla, Yaylalıözü, Yeniyapançarşak, Gülbağı, Hanburun, Karahamzalı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bala

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 11:30 | Süre: 2 saat
  • Konum: Yeniköy, Koçyayla
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: Acısu, Akçakese, 2. Tahtacıörencik, 1. Tahtacıörencik, 2. Kırkkavak, 1. Kırkkavak
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Beypazarı

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 17:30 | Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Kırşeyhler, Aşağıkavacık, Karakaya, Saçak, Aşağıbağlıca, Yukarıbağlıca, Alan, Solaklar, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Yukarıkavacık, Tepe, Kulu, Tekke
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Beypazarı

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 13:00 - 15:30 | Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Bulgurdede 4, Bulgurdede 3, Badem, Bulgurdede 5, Sabahattin Yakan
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: 555, Saraycık., 1651, 1755, 252, Hıdırlar, İnler, Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir, Ördekgölü, Ilıca, Hacımuslu, Karabenli, Sabanca, Avdanlı, Kerpiç, Yaprakbayırı, Büyükkonak, Evliyafakı, Esen, Kavak, Alahacılı, Bahçecik, Soğulca, Kirazoğlu
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 13:00 | Süre: 3 saat 30 dakika
  • Konum: 1450, Mevlana
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 12:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: İhsan Doğramacı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 14:00 - 18:00 | Süre: 4 saat
  • Konum: Arjantin, İran, Turan Emeksiz, Atatürk
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 13:30 - 16:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: Dikmen, İncek Yolu, Billur, Turan Güneş
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: Akörençarşak, Hürriyet Küme, Cumhuriyet Küme, Emirler, Emirler 1, Gölbek, Gülbağı, Yeniyapançarşak
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 18:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: 332, Hürriyet Küme, Akörençarşak, Cumhuriyet Küme, Emirler 1, Altunçanak, Emirler, Şekerköy, Bahçeli, Öcallar, Vurallar, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Sofular, Avni Akyol, Derekışla, Yaylalıözü, Yeniyapançarşak, Gülbağı, Hanburun, Karahamzalı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 12:00 | Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Çayırlı, Deveci 1
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 15:00 | Süre: 5 saat
  • Konum: 777
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: Topaklı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:15 - 17:15 | Süre: 8 saat
  • Konum: Haymana, Topaklı, Çayırlı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Güdül

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: Acısu, Akçakese, 2. Tahtacıörencik, 1. Tahtacıörencik, 2. Kırkkavak, 1. Kırkkavak
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Güdül

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
  • Konum: 3. Çukurören, 1. Çukurören, 2. Çukurören
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Haymana

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 12:00 | Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Çayırlı, Deveci 1
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Haymana

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: 555, Saraycık., 1651, 1755, 252, Hıdırlar, İnler, Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir, Ördekgölü, Ilıca, Hacımuslu, Karabenli, Sabanca, Avdanlı, Kerpiç, Yaprakbayırı, Büyükkonak, Evliyafakı, Esen, Kavak, Alahacılı, Bahçecik, Soğulca, Kirazoğlu
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kalecik

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:15 - 17:15 | Süre: 8 saat
  • Konum: Akkuzulu, Akkaynak
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:15 - 17:15 | Süre: 8 saat
  • Konum: 1011/1, 2008, 1011/3
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kızılcahamam

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 12:00 | Süre: 3 saat
  • Konum: Gülşenler, Yıldırım Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet, Rıza Doğan, Oruç Gazi, Yunus Emre, Şehit Osman Aydoğan, Zemler, Şehit Seçkin Altun, Şehit Yusuf Kalender, Şehit Hakkı Sözer, Eyüp Sanay, Şehit Cengiz Evmez, Kanuni Sultan Süleyman, Şehit Kemal Demirci, Kardelen
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kızılcahamam

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 14:30 | Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: Semer
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kızılcahamam

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 14:00 - 17:00 | Süre: 3 saat
  • Konum: Yayla Evleri Hıdırlar, Yukarıkese, Seyhamami
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kızılcahamam

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 13:00 - 16:00 | Süre: 3 saat
  • Konum: Yayla Pazar
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:15 - 17:15 | Süre: 8 saat
  • Konum: 2019/2, Atıf Efendi, 2035/2, Kıbrısköy, Kıbrıs Köyü, Veysel Karani, Nur, 2052/8, 2072, 2023/4, Mustafa Ay, Osman Alpınar, 2052/1, 2031/1, Kavak Deresi, Necip Fazıl Kısakürek, 2071, 2034/1, İbrahim Ethem, Nesibe Hatun, 2052/2, 2023/6, 2061, 2030/1, 2052/7, 2060, 2052/5, 2033/1, 2037/1, 2029/1, İsmet Sivri, 2034/3, 2052/4, 2096, 2052/6, 2023/2, 2023/7, 2063, 2082, 2029/2, 2023/1, 2087, 2091, 2023/3, 2083, 2085, 2084, 2094, 2092, 2034/2, 2036, 2023/8, 1979, 2095, 2090, 2019/3, 2080, Mehmet Kuş, 2081, 2088, 2086, Köy Yolu, 2035/1, Bilal Habeşi, 2069, Ebubekir, 2023/5, 2062, 2064, 2010/1, 1935, 1947, 1942, 2093, 2052/3, 1943/2, 1945, Bayındır
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nallıhan

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 14:30 | Süre: 5 saat
  • Konum: Emremsultan, Hıdırlar
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Nallıhan

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 17:30 | Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Kırşeyhler, Aşağıkavacık, Karakaya, Saçak, Aşağıbağlıca, Yukarıbağlıca, Alan, Solaklar, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Yukarıkavacık, Tepe, Kulu, Tekke
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Polatlı

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: 555, Saraycık., 1651, 1755, 252, Hıdırlar, İnler, Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir, Ördekgölü, Ilıca, Hacımuslu, Karabenli, Sabanca, Avdanlı, Kerpiç, Yaprakbayırı, Büyükkonak, Evliyafakı, Esen, Kavak, Alahacılı, Bahçecik, Soğulca, Kirazoğlu
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:00 | Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: 2203, 2202, Tatlar Köyü, Gökler
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: 555, Saraycık., 1651, 1755, 252, Hıdırlar, İnler, Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir, Ördekgölü, Ilıca, Hacımuslu, Karabenli, Sabanca, Avdanlı, Kerpiç, Yaprakbayırı, Büyükkonak, Evliyafakı, Esen, Kavak, Alahacılı, Bahçecik, Soğulca, Kirazoğlu
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 12:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: Sincan Doğal Besi Çiftliği
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 13:30 - 15:30 | Süre: 2 saat
  • Konum: Atatürk, 392., 415, 383, 397., 411, 390., 396., 413, 387, 386., 389, 416, 398, 412, 29, 393, 400., Erkeksu
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şereflikoçhisar

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 18:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: 332, Hürriyet Küme, Akörençarşak, Cumhuriyet Küme, Emirler 1, Altunçanak, Emirler, Şekerköy, Bahçeli, Öcallar, Vurallar, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Sofular, Avni Akyol, Derekışla, Yaylalıözü, Yeniyapançarşak, Gülbağı, Hanburun, Karahamzalı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 12:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: Memlik
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yenimahalle

  • Tarih: 21.04.2026 Salı
  • Saat: 13:30 - 16:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: Memlik
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

21 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çubuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

21 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

21 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

21 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

21 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

21 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

