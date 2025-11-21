2 yaşındaki torununu traktöre bindirerek ölümüne neden oldu: İfadesi alınıp serbest bırakıldı

2 yaşındaki torununu traktöre bindirerek ölümüne neden oldu: İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Yayınlanma:
Aydın’ın Yenipazar ilçesinde dedesinin kullandığı traktörden düşen 2 yaşındaki Muhittin Sarıkaya, tekerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde meydana geldi.

Traktörle çarpışan otomobil yayayı ezdi!Traktörle çarpışan otomobil yayayı ezdi!

TRAKTÖRDEN DÜŞEREK ARKA TEKERİN ALTINDA KALDI

Muhittin Sarıkaya (61), kendi adını taşıyan torunu Muhittin Sarıkaya'yı da yanına alıp, traktörüyle yola çıktı. Bir süre sonra çocuk, dengesini kaybedip traktörden düşerek, sağ arka tekerin altında kaldı.

Aracı durduran dede Muhittin Sarıkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza yerine sevk edilen ambulans ile Yenipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TRAKTÖRE BİNDİREREK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN DEDE SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan dede, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Türkiye
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Kocaeli’de korkunç kaza: Park halindeki araca çarptı evin çatısına uçtu
Kocaeli’de korkunç kaza: Park halindeki araca çarptı evin çatısına uçtu