2 yaşındaki torununu traktöre bindirerek ölümüne neden oldu: İfadesi alınıp serbest bırakıldı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde meydana geldi.

Traktörle çarpışan otomobil yayayı ezdi!

TRAKTÖRDEN DÜŞEREK ARKA TEKERİN ALTINDA KALDI

Muhittin Sarıkaya (61), kendi adını taşıyan torunu Muhittin Sarıkaya'yı da yanına alıp, traktörüyle yola çıktı. Bir süre sonra çocuk, dengesini kaybedip traktörden düşerek, sağ arka tekerin altında kaldı.

Aracı durduran dede Muhittin Sarıkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza yerine sevk edilen ambulans ile Yenipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TRAKTÖRE BİNDİREREK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN DEDE SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan dede, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.