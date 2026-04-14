2 kişinin can verdiği silahlı kavgada 21 gözaltı!

2 kişinin can verdiği silahlı kavgada 21 gözaltı!
Iğdır’da 2 aile arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Iğdır’ın Karakuyu Köyü’nde 11 Nisan’da meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, kimin ateşlediği belli olmayan bir silahla 8 kişi yaralanmıştı. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 8 kişiden Ahmet Temel ve Mehmet Temel hayatını kaybetmişti.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken jandarma, köyde 2. bir olayın yaşanmaması için güvenlik tedbirleri aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla 21 şüpheli, gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ!

Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri sürerken, Ahmet ve Mehmet Temel'in, Karakuyu köyünde toprağa verildiği öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

