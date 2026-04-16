2 kişi hayatını kaybetmişti: "Puanımız düşer itfaiyeyi arayamayız"

2 kişi hayatını kaybetmişti: "Puanımız düşer itfaiyeyi arayamayız"
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO silosunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamaya ilişkin 6 kişinin yargılandığı davada sanıklar bir kez daha hâkim karşısına çıktı. Hayatını kaybedenlerden Elif Dayıoğlu'nun eşi; yangının sanık B.B.'ye bildirildiğini ancak "İtfaiyeye haber veremeyiz. Puanımız düşer." denildiğini öne sürdü.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili davaya devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti olaydaki kusur durumunun yeniden tespiti için yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

"İTFAİYEYİ ARAYAMAYIZ PUANIMIZ DÜŞER"

Duruşmada söz alan, patlamada hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu’nun eşi Arif Dayıoğlu, sanıklara yönelik çarpıcı iddialarda bulundu. Facianın ihmaller zinciri sonucu yaşandığını savunan Dayıoğlu, çalışanların işin tehlikeli olduğuna dair uyarılarına rağmen, "yukarıdan baskı var" denilerek çalışmaya zorlandıklarını öne sürdü.

Yangın ilk çıktığında itfaiyeye haber verilmediğini iddia eden Dayıoğlu, sanıklardan B.B.'nin "İtfaiyeyi arayamayız, puanımız düşer" dediğini ileri sürdü.

Suç Duyurusu: Mevcut mütalaadaki "taksir" suçlamasına itiraz eden Dayıoğlu, sanıkların "olası kast" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SANIKLAR SUÇU GENEL MÜDÜRLÜĞE ATTI

Tutuksuz yargılanan sanıklar ise savunmalarında sorumluluğu üstlenmedi:

İş güvenliği eksiklikleri için Genel Müdürlükten talepte bulunduklarını belirten K.D. ancak bu taleplerin reddedildiğini iddia etti.

K.Ö. ise tesisin bakımsız olduğu iddialarını reddederek bakım onarım belgelerini mahkemeye sundu.

Sanık B.B. ise sahada teknik personel olarak çalıştığını ama şef olmadığı için yerine 6 ay vekalet ettiğini belirterek, "Eksikleri iş sağlığı güvenliği uzmanlarının tespit etmesi için yazılı beyanda bulunmuştum" ifadelerini kullandı.

TEKRAR BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI KARARI

Mahkeme heyeti, dosya kapsamında alınan bilirkişi raporuna tarafların itiraz ettiği gerekçesiyle başka kusuru bulunan birilerinin olup olmadığı ve soruşturma aşamasındaki kusur tespitlerinin doğru belirlenip belirlenmediği konusunda tekrar bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Arif Dayıoğlu, bilirkişi raporunun eksik olmasına rağmen yeterli olduğunu, yeni bilirkişi raporuna gerek olmadığını söyledi.

Dayıoğlu, alınacak yeni raporla "buzdağının görünmeyen yüzündeki" sorumluların da ortaya çıkmasını dilediğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ağustos 2023'te Kocaeli Derince'deki TMO silolarında meydana gelen şiddetli patlamada 2 işçi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan adli süreçte 6 sanık "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapisle yargılanıyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Türkiye
Okul saldırıları sonrası bankadan dikkat çeken reklam kararı
Okul saldırıları sonrası bankadan dikkat çeken reklam kararı
Mobilya fabrikasında korkutan yangın!
Mobilya fabrikasında korkutan yangın!
Ayhan Bora Kaplan davası sil baştan: Tanık polisler dinlendi
Ayhan Bora Kaplan davası sil baştan: Tanık polisler dinlendi