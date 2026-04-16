Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili davaya devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti olaydaki kusur durumunun yeniden tespiti için yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

"İTFAİYEYİ ARAYAMAYIZ PUANIMIZ DÜŞER"

Duruşmada söz alan, patlamada hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu’nun eşi Arif Dayıoğlu, sanıklara yönelik çarpıcı iddialarda bulundu. Facianın ihmaller zinciri sonucu yaşandığını savunan Dayıoğlu, çalışanların işin tehlikeli olduğuna dair uyarılarına rağmen, "yukarıdan baskı var" denilerek çalışmaya zorlandıklarını öne sürdü.

Yangın ilk çıktığında itfaiyeye haber verilmediğini iddia eden Dayıoğlu, sanıklardan B.B.'nin "İtfaiyeyi arayamayız, puanımız düşer" dediğini ileri sürdü.

Suç Duyurusu: Mevcut mütalaadaki "taksir" suçlamasına itiraz eden Dayıoğlu, sanıkların "olası kast" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SANIKLAR SUÇU GENEL MÜDÜRLÜĞE ATTI

Tutuksuz yargılanan sanıklar ise savunmalarında sorumluluğu üstlenmedi:

İş güvenliği eksiklikleri için Genel Müdürlükten talepte bulunduklarını belirten K.D. ancak bu taleplerin reddedildiğini iddia etti.

K.Ö. ise tesisin bakımsız olduğu iddialarını reddederek bakım onarım belgelerini mahkemeye sundu.

Sanık B.B. ise sahada teknik personel olarak çalıştığını ama şef olmadığı için yerine 6 ay vekalet ettiğini belirterek, "Eksikleri iş sağlığı güvenliği uzmanlarının tespit etmesi için yazılı beyanda bulunmuştum" ifadelerini kullandı.

TEKRAR BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI KARARI

Mahkeme heyeti, dosya kapsamında alınan bilirkişi raporuna tarafların itiraz ettiği gerekçesiyle başka kusuru bulunan birilerinin olup olmadığı ve soruşturma aşamasındaki kusur tespitlerinin doğru belirlenip belirlenmediği konusunda tekrar bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Arif Dayıoğlu, bilirkişi raporunun eksik olmasına rağmen yeterli olduğunu, yeni bilirkişi raporuna gerek olmadığını söyledi.

Dayıoğlu, alınacak yeni raporla "buzdağının görünmeyen yüzündeki" sorumluların da ortaya çıkmasını dilediğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ağustos 2023'te Kocaeli Derince'deki TMO silolarında meydana gelen şiddetli patlamada 2 işçi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan adli süreçte 6 sanık "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapisle yargılanıyor. (AA)