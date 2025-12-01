18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetmişti: Evde siyanür tespit edildi!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal, kardeşleri Furkan ile Ramazan birlikte yedikleri tavuk yemeğinden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmışlardı.

Tedaviye alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş ve Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün hayatını kaybetmişti.

EVİNDE SİYANÜR TESPİT EDİLDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, 18 Yaşındaki Neslinur Topal’ın ikamet ettiği evde siyanür tespit edildi.

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Muğla, İzmir ve Ankara AFAD personeli tarafından zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalarda kardeşlerin ikamet ettiği evde siyanür maddesi tespit edildi.

İKİ KARDEŞİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan 10 yaşındaki Furkan ve 12 yaşındaki Ramazan Topal’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İlk müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen iki kardeşin, daha kapsamlı tedavi için buradan da İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.