18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetmişti: Evde siyanür tespit edildi!

18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetmişti: Evde siyanür tespit edildi!
Yayınlanma:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ailenin ikamet ettiği evde siyanür maddesine rastlandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal, kardeşleri Furkan ile Ramazan birlikte yedikleri tavuk yemeğinden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmışlardı.

Tedaviye alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş ve Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün hayatını kaybetmişti.

EVİNDE SİYANÜR TESPİT EDİLDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, 18 Yaşındaki Neslinur Topal’ın ikamet ettiği evde siyanür tespit edildi.

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Muğla, İzmir ve Ankara AFAD personeli tarafından zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalarda kardeşlerin ikamet ettiği evde siyanür maddesi tespit edildi.

İKİ KARDEŞİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan 10 yaşındaki Furkan ve 12 yaşındaki Ramazan Topal’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İlk müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen iki kardeşin, daha kapsamlı tedavi için buradan da İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Türkiye
Düşen uçakta şehit olmuştu: Pilot Yarbay'ın adı Büyükçekmece'de yaşatılacak
Düşen uçakta şehit olmuştu: Pilot Yarbay'ın adı Büyükçekmece'de yaşatılacak
İstanbul'da derbi yoğunluğu: Trafik kilitlendi
İstanbul'da derbi yoğunluğu: Trafik kilitlendi