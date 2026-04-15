160 bin yılda bir geliyor: Türkiye'den çıplak gözle görülecek

Yayınlanma:
Oort Bulutu'ndan gelen C/2025 R3 adlı kuyruklu yıldız, 160 bin yıllık yörünge periyoduyla insanlık tarihinde yalnızca bir kez izlenebilecek. Türkiye'den gözlem için en uygun pencere 17 Nisan sabahı saat 05.00-05.30; yeni aya denk gelen bu tarihte gökyüzü en karanlık haline ulaşacak. Işık kirliliğinden uzak, ufku açık bir noktadan doğu istikametine bakılması öneriliyor.

Geçen yıl Eylül ayında keşfedilen C/2025 R3 adlı kuyruklu yıldızı Güeş'e yaklaşmaya devam ediyor. Yalnızca bu hafta sonu ve gelecek hafta boyunca çıplak gözle izlenebilecek olan gökcismi, yaklaşık 160 bin yıllık yörünge periyoduyla insanlık tarihinde yalnızca bir kez görülebilecek.

Kuyruklu yıldız, geçtiğimiz yıl Hawaii'deki Pan-STARRS gözlem ağına bağlı iki teleskop tarafından tespit edildi. O günden bu yana parlaklığı giderek arttı ve geçen hafta sonundan itibaren dürbünle rahatlıkla görülebilir hale geldi.

Uzman tahminlerine göre, kuyruklu yıldızın parlaklığı çıplak gözle görülebilecek kadar artacak.

17 NİSAN SABAHI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK

Türkiye'den gözlem yapmak isteyenler için en uygun zaman dilimi 17 Nisan sabahı saat 05.00 ile 05.30 arasına denk geliyor. Bu tarih aynı zamanda yeni ay gecesine karşılık geldiğinden gökyüzü mümkün olan en karanlık haline ulaşacak ve gözlem koşulları önemli ölçüde iyileşecek.

Kuyruklu yıldız o tarihlerde Pegasus ve Balık takımyıldızları bölgesinde yer alıyor. Kuyruklu yıldız, Güneş'in doğuşundan önce, kuzeydoğu ve doğu istikametinin arasında, ufkun hemen üzerinde görünecek.

Gözlem için ışık kirliliğinden uzak, ufku geniş açık bir alan tercih edilmesi gerekiyor.

OORT BULUTUNDAN GELEN MİSAFİR

C/2025 R3, Güneş Sistemi'nin dış sınırındaki Oort Bulutu'ndan geldiği değerlendirilen bir gökcismi. Yörüngesi onu önce Güneş'in çevresinden geçirecek, ardından Nisan ayı boyunca Dünya'ya yaklaşacak. Bu geçişin ardından kuyruklu yıldız, 160 bin yıl daha gökyüzümüze uğramayacak.

Nisan boyunca gözlem koşulları Ay'ın gökyüzündeki varlığına bağlı olarak dalgalanacak. Nisan ayının ilerleyen günlerinde Ay'ın yol açtığı ışık kirliliği gözlemi güçleştirecek.

Mayıs ayına gelindiğinde ise kuyruklu yıldız Koç ve Balık takımyıldızlarından geçecek; bu süreçte görünürlük düşük kalacak.

9 Mayıs'tan itibaren Avcı takımyıldızına (Orion) geçişiyle birlikte koşullar bir miktar iyileşecek ve dürbünle, belki de yeniden çıplak gözle izleme mümkün hale gelebilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

