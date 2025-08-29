16 yaşındaki çocuğun evinden binlerce hap çıktı!

16 yaşındaki çocuğun evinden binlerce hap çıktı!
Yayınlanma:
Adana'da 16 yaşındaki çocuğun evinden 2 bin 809 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Adana’da düzenlenen narkotik operasyonunda bir evde 2 bin 809 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Olayla ilgili 16 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.A. (16) hakkında çalışma başlattı. Takip edilen şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, evin farklı noktalarına gizlenmiş 2 bin 809 uyuşturucu etkili hap buldu.

Gözaltına alınan M.A, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, narkotik ekiplerinin adreste yaptıkları aramada, hapların gizlendiği yerleri tek tek bulma anları polis kamerasına yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Esnafın yumruğunu yedi, cami bahçesinde yakalandı
9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Esnafın yumruğunu yedi, cami bahçesinde yakalandı
İmamoğlu “lider bir kadın profili” diyerek anlattı! Fatoş Pınar Türker 161 gündür cezaevinde
İmamoğlu “lider bir kadın profili” diyerek anlattı! Fatoş Pınar Türker 161 gündür cezaevinde
Tekirdağ'da gölette su seviyesi düştü: Yüzlerce balık telef oldu
Tekirdağ'da gölette su seviyesi düştü: Yüzlerce balık telef oldu