16 yaşındaki çocuğun evinden binlerce hap çıktı!

Adana’da düzenlenen narkotik operasyonunda bir evde 2 bin 809 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Olayla ilgili 16 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.A. (16) hakkında çalışma başlattı. Takip edilen şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, evin farklı noktalarına gizlenmiş 2 bin 809 uyuşturucu etkili hap buldu.

Gözaltına alınan M.A, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, narkotik ekiplerinin adreste yaptıkları aramada, hapların gizlendiği yerleri tek tek bulma anları polis kamerasına yansıdı.