120 suç kaydıyla rahatça sokakta gezen hırsız bu kez çekicinin üstündeki araca dadandı

Olay, 21 Kasım tarihinde Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekici sahibi Ali K. (41), taşıdığı bir otomobili indirmek üzere aracının arkasına geçtiği sırada bölgeye bir otomobil yaklaştı. Ali K.'nin dayısı İbrahim E.'nin kullandığı araçtan inen 22 yaşındaki Cebrail G., çekici sahibinin çalışmasından ve bir anlık dalgınlığından faydalandı. Soğukkanlılıkla çekicinin kabin kısmına yönelen şüpheli, içerideki cep telefonunu alarak geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mağdur Ali K.'nin durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ve kimlik tespiti yapan ekipler, şüpheli Cebrail G.'nin emniyet kayıtlarında "hırsızlık" suçundan 120 adet suç kaydı bulunduğunu belirledi. Ayrıca şahsın aynı suçtan kesinleşmiş 10 ay hapis cezasıyla arandığı da tespit edildi.

POLİS BASKININDA BANYODA YAKALANDI

Şüphelinin Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki ikametinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Evin içerisine giren ekipler, Cebrail G.'yi gizlenmek amacıyla girdiği banyoda yakalayarak gözaltına aldı.

"PARASIYLA İÇKİ İÇTİM"

Emniyete götürülen Cebrail G., buradaki ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde, "Telefonu satıp, parasıyla içki içtim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Cebrail G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sırasında otomobili kullandığı belirlenen dayı İbrahim E.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.