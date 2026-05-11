BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı: Kesintiler 109 noktada 10 saate kadar sürecek
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
11 Mayıs 2026 Pazartesi günü İstanbul’un 33 ilçesinde 109 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Haraççı, Adil, Akça, Alay, Bayrak, Bilen, Binkan, Ertunga, Halksever, Haraççı, Hazal, Mihriban, Sahabiler, Tefsir, Vardar, Yenihamam
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Karlıbayır, Adile, Akçadağ, Anadolu, Atasev, Aycan, Ayrancı, Bayrak, Behzad, Cemre, Danişment, Denizci, Eray, Erhan, Gülenay, Gülriz, Karacaoğlan, Karadağ, Karlıbayır, Kır, Kore, Miraç, Saroğlu, Sema, Sevilay, Turgay, Uygar, Yanarsu, Yoldaş, Ökten, Ünsiyet, Üçpınar, İştirak
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 18:00 - 22:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Hastane, Bera, Hadımköy-İstanbul, Org. Eşref Bitlis
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bolluca
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hadımköy, Ayasofya, Nevruz │ Hastane, Akdemir, Akçakavak, Ayasofya, Balaban, Bostan, Burç, Coşku, Civanmert, Değirmen Kuyu, Haraççı-Hadımköy Yolu, Hastane, Katip, Koruluk, Mavi Zümrüt, Nusret Arman, Okutan, Taşkın Çiftlik, Temizel, Çağatay, Şehmuz, Şeyh Şamil
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yavuzbey
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 10:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Meriç, 3.
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 12:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ali Kuşçu, 3.
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
11 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Denizköşkler, Tel │ Merkez, Berat, Talimhane, Çayır
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Avcılar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Denizköşkler, Adalet, Berker, Bülbül, Denizköşkler, Ersoy, Hürriyet, Sülün, Çavuşoğlu, İlkem, Şehit Hüseyin Demiroğlu
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Avcılar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Denizköşkler, Karaca, Panter, Serçe, Vaiz, Yakamoz, Yarasa
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Avcılar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cihangir, Akgül, Avcıbaşı, Ayık, Bağ, Burnaz, Bursa, Damla, Güner, Kaplıca, Kımız, Kınalı, Konak, Killi, Merih, Morale, Ormanlı, Sebzeci, Susubağ, Yamaç, Yazıcıgil, Yeşilırmak, Çapraz, Şeftali, Şenlik │ Merkez, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı)
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Fatih, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, Birlik, Mehmet Akif, Velioğlu │ Fevzi Çakmak, 2114, 2115, 2119, Birlik, Namık Kemal │ Kirazlı, Hürriyet │ Sancaktepe, 965, 966, Birlik
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yavuz Selim, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yavuz Selim, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 967, 968, 969, Birlik, Hürriyet, Mehmet Akif
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: 100. Yıl, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2137, 2138, 2140, 2141, Barbaros, Matbaacılar, Matbaacılar 5
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mahmutbey, Taşocağı Yolu, Ordu
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yenimahalle, 1565, 1566
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 16:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Fevzi Çakmak, 2083, 2095, 2098, 2110, 2111, 2112, 2113
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kocasinan Merkez, Korkut, Üçevler │ Zafer, Atatürk, Babil, Baharistan, Bahariye, Bakır, Bünyan, Bingöl, Emir Sultan, Sarmaşık 1, Özlem
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet, Süphan
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Fevzi Çakmak, Yıldırım Beyazıt │ Zafer, Cumhuriyet, Gökdağı, Göldağı, Kurultay, Türkistan, Yeşil, Yıldırım Beyazıt
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Zuhuratbaba, Asiller, Muhtar, Sağlık, Tamburacı Osman, Vankulu, Yeni İncirli Yolu, Yüce Tarla, Zümrüt Evler, İncirli
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Osmaniye, Aksun Çıkmazı, Cami │ Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı │ Şenlikköy, Adakale, Budak, Eceler, Konaklı, Mahirler, Otlukbeli, Ülkem
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Osmaniye, Adalet, Aksu Osmaniye Yolu, Aksun Çıkmazı, Fazıl Kayıkçı, Fildamı, Fildamı Aralığı, Fildamı Çıkmazı, Gencer, Pulluk
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilköy, Yeşilköy Halkalı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilköy, Saadetli │ Şenlikköy, Altı Ekim, Avşaroğlu, Begonya, Budak, Birgül, Eceler, Germeyan, Günyüzü, Harman, Konaklı, Orman, Saruhan, Çatal, Çiftlik, Çiğdem, Ülkem
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Altıntepsi, Kubilay, Lozan, Malazgirt, Mimar Sinan, Çeşme │ Ortamahalle, Kale │ Vatan, Emek, Uygur, Yeni Güneş, İnanç
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yıldırım, Başak, Sakarya
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kartaltepe, Çalıkuşu │ Kocatepe, 18, 22, 26, 32, 33, 35, 36, 50. Yıl, 55, Cicoz Yolu, Kocatepe, Şehir Parkı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Ortamahalle, Kale, Çiğ
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Altıntepsi, Mimar Sinan
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akat, Ata, Gündoğdu, Necati Cumalı, Zeytinoğlu
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beşiktaş
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bebek, Günaydın Yolu, Yeniyol Çıkmazı, Çatalhöyük │ Etiler, Cengiz Topel, Füzeciler, Hilal, Koçyiğitler, Muharipler, Sarıoba, Özden, Özdeş
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Güfte Çıkmazı, Taflan, Taşlık Çıkmazı, Burma Çıkmazı, Soğuksu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Nizip Çıkmazı, Gördesli Makbule, Gürensel, Dalkılıç, Şehit Cihan Top, Akademi, Acem, Sultan Aziz, Elem, Ali Reis, Kavis, Cemre, Bedir, Cenk Çıkmazı, İhtişam Çıkmazı, Dümen Çıkmazı, Şehit Ahmet Gülsoy Çıkmazı, Doğukapısı, Yarbay Yukichi Tsumura, Aydın Reis, Uluç, Ananas, Adım, Gökgöz, Öğünç Çıkmazı, Meteor Çıkmazı, Çayır, Çamlıbahçe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 16:00 - 17:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Çiftehavuzlar, Basiret Çıkmazı, Nizip Çıkmazı, Buz Çıkmazı, Kalem Çıkmazı, Akademi, Şehit Ahmet Gülsoy Çıkmazı, Yenihan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Maraşal Mustafa Kemal
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Maraşal Mustafa Kemal
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 12:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Tabur, Pınar, Kavis, Doğukapısı, Pınarlı, İlke, Ada Güzeli, Rabia
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:30 - 15:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Nizip Çıkmazı, Aydın Reis, Gördesli Makbule, Akademi, Acem, Kavis, Bedir, Ali Reis, Şehit Ahmet Gülsoy Çıkmazı, Ananas, Gökgöz, Öğünç Çıkmazı, Meteor Çıkmazı, Çamlıbahçe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
11 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Barış, Mehmetçik
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beylikdüzü
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:05 │ Süre: 8 saat 5 dakika
- Konum: Kavaklı, Orhangazi
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Bostan, Feslegen Çıkmazı, Kurdela, Tevfik Efendi, Yaya Köprüsü │ Kalyoncu Kulluğu, Kahya Bey, Samancı Ali, Samancı Ferhat, Ömer Hayyam │ Sururi Mehmet Efendi, Samancı Ferhat
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 16:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Köknar, Nevruz, Bahtiyar, Üstündağ
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Oruçreis, 599, 601. Çıkmaz, 602, 603, 604, Barbaros, Gazi, Karadeniz
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kazım Karabekir, 1004, 1005
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Turgut Reis, 448, 449, 450, 451, 451/1, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 473, 475, 476, 481, 482, 483, 484, 485, Adem Yavuz, Anadolu, Cengiz Topel, Park
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Zafer, 160, Adile Naşit
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 13:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Akçaburgaz
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:30 - 17:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Zafer, 160, Haramidere Yolu, Tonguç Baba
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akçaburgaz, 3030, 3090, Akçaburgaz │ Osmangazi, 3127
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akşemsettin, Arı, Erciyes, Vural
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çiftalan, Akçaağaç, Güz, Masal, Tomruk, Yeşilova
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akşemsettin, Akdeniz, Balipaşa, Emir Buhari, Fevzipaşa, Feyzullah Efendi, Halıcılar, Muhtar Hüsnü, Ocaklı, Okumuş Adam, Sarıgüzel, Vatanperver, Yargıç Naim Oktay, Zülali Çeşmesi, Çifte Kumrular, Şehit Teğmen Mehmet Sarper Alus
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akşemsettin, Adnan Kahveci, Balipaşa, Fevzipaşa, Feyzullah Efendi, Halıcılar, Muhtar Hüsnü, Okumuş Adam, Sarıgüzel, Vatanperver, Çifte Kumrular │ Kemalpaşa, Atatürk, Ağa Yokuşu, Defter Emini, Gençtürk, Selimpaşa, Yeşiltulumba, Çukur Çeşme, Ömer Yılmaz, Şirvanizade
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mimar Hayrettin, Bahçelikahve, Esirci Kemalettin, Gedikpaşa Fırını, Peştamalcı Selim │ Saraç İshak, Esirci Kemalettin Camii
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İskenderpaşa, Ali Emiri, Açıklar, Aile, Balipaşa, Bina Emini, Değnekçi, Eski Saraçhane, Feyzullah Efendi, Hacı Salih Efendi, Kamilpaşa, Kızanlık, Kıztaşı, Macar Kardeşler, Muhtar Hüsnü, Pazaryeri, Sarıgüzel, Sofular, Vatanperver, Yeşil Tekke Kuyulu, Çifte Kumrular, İskenderpaşa
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Karadeniz, 1179
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Barbaros Hayrettin Paşa, Cebeci
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Fevzi Çakmak, Hekimsuyu │ Kazım Karabekir, 827, Hekimsuyu │ Yeni Mahalle, 601, 602, Galeri, Hekimsuyu
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 17:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Sarıgöl, 1. Bayır, Cami, Melek Hatun │ Yenidoğan, 1. Bayır, Armağan, Basamak, Cami, Dar, Dik, Ege, Engin, Hediye, Karadeniz, Kaya, Keskin, Kırbaş, Saya Ocağı, Sinema, Trakya, Yan, Çakır, Çınar, Özkan, Üçgen
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bağlarbaşı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gülizar, Demet, İğrip
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kadıköy
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dalyan Aralığı, Demet, İğrip
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
11 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet, Akçe, Altan, Anıl, Ayça, Boyabat, Camialtı, Dr. Cemil Bengü, Esinti, Güldefne, Hudut, Kendir, Kestane, Kestane Kümesi, Kurşun, Marmara, Meltem, Nezir, Vural, İzzetpaşa, Şahende, Şakayık, Şimşir
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Mutlu, Orhangazi, Köprü Çıkmazı, Merhaba, Demirbahçe, Açelya, Mimoza
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
11 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mehmet Akif, 1. Atmaca, 1. Muammer Aksoy, 1. Oğuz, 1. Serap, 1. Sülün, 1. Çamlıbel, 3. Kartal, 3. İnönü, 4. Can, Asurlar, Bahariye, Kafkas, Çamlıca
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Atakent, 220, 221
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Mehmet Akif, Mert
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Beşyol, Ali Ağa
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Melek, Yılmazer, Erken, Yavuz, Orhan Gazi, Cevher, Mete, Limonluk, 20 Temmuz, Fatih
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 30 Ağustos, Saraylar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 30 Ağustos
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
11 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Meryem, Türev, Suyakan, Başak, Dergah, Sevin, Zerre, Vakfiye, Şehitler, Düzgün, Yesevi, Hal, Kalender, Ozan, Taptuk, Adım, Sohbet, Kumla, Gönüllü, Çalış, Çoban, Çardak, Sima, Gökneli, Okuyan, Pir Sultan, Öğün, Hürriyet, Yıldıztepe, Hazar, Çaldıran
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Millet, Petek, Cumhuriyet
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Göçbeyli Yolu, Ödül
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
11 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Osmangazi, Dumlupınar, Zerdali, Akabe, Gazi, Necip Fazıl
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
11 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kısırkaya, Borda Feneri, Deniz Alası, Denizatı, Kemerburgaz, Kısırkaya, Kuru Dere, Küpeşte, Kiremithane, Mersin Balığı, Mutlu, Tahlisiye, Usturmaç, Çapa, İncekum
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşdere, Leylek Çıkmazı, Marangoz, Nefer, Ozanlar, Pınarbaşı, Pırıltı, Sancaktar, Sarı Çiçek, Sergi, Suna, Tatlıpınar, Taşhan, Uzunoluk, Uğur, Yaprak, Yörük, Çise, Özen, Ümit Çıkmazı, Şenlik, Şubat
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Uskumruköy, Akkavak, Arıköy Hanımeli, Arıköy Ihlamur, Arıköy Ilgın, Arıköy Mine, Arıköy Nilüfer, Arıköy Orkide, Arıköy Sedir, Arıköy Çam, Didim, Gümüşsuyu, Maçka, Nilüfer, Taşkışla, Uskumru, Çam
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşdere, Akçay, Ambar, Arzu Çıkmazı, Aycan Çıkmazı, Ağaçkakan, Balcı Çıkmazı, Bayraktar, Bestegül, Bestekar, Bezirgan, Bulgur, Engin, Eğitim, Gülseren, Gülsüm Çıkmazı, Gümüşdere, Hatip, Karlı Çıkmazı, Kemerburgaz, Kıvılcım, Kıyı, Komşu Çıkmazı, Kosova
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Demirciköy
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Uskumruköy, Ayvacık, Uskumru
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Rumeli Hisarı, Bebek Yolu, Hisarüstü Nispetiye, Saygılı, Özden
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kemer, Mareşal Fevzi Çakmak, Sadık Güney, Yoncalık, Çiçekçi Çıkmazı, Şehit Cengiz Topel
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bahçeköy Merkez, Hanımeli, Karacaova, Serhatter, Valide Sultan, İnönü │ Kemer, Valide Sultan
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Papatya, Gürpınar, Birdal, Mecidiye, Karaçoban, Rahmet, Ahmet, Müstesna, Selçuk, Baran, Ihlara, Pınarözü, Safran, Kolçak, Sandıklı, Demokrasi, Tepe, Yuvacık, Işılay, Arı, Gökçek, Haliç, Furkan, Saraçlı, Sürme
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Hicret, Hücre, Abbas Medeni, Kristal, Biberlik, Destan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Gürgen, Funda, Eyyubi, Mümtaz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 10:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Gürgen, Bektaşi, Mücevher, Müstakil, Eyyubi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
11 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 18:00 │ Süre: 10 saat
- Konum: İsmetpaşa, 131/1, 132, 133, 134, 69, 71, 74, 75, 76, 85, Eski Edirne Asfaltı, Ordu
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 50. Yıl, 2195, 2199, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2236, 2237, 2238, 2239, D, E, F, G, Hoca Ahmet Yesevi │ Uğur Mumcu, G
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gazi Mehmet, Akhisar, Şuayipli, Ebe Ağacı Mevki, Yıldıztepe, İsaköy, Atik Tepe, Çaylak, Destegül, Bahtiyar, Sahil Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çaylak, Miço, Füsun, Kurfallı, Kıdır Kuyu, Mansur
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:30 - 16:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Nadir, Pınar, Özger, Seymen, Geredeli, Çelebi, Göçe, Kandıra Ağva Yolu, Bucaklı, Sergen, Yeşilyol, Katip Çelebi, Öztaş, Büyükbucaklı Çelebi Yolu, Amber, Akdere, Karaman
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Gelincik, Hazine, Meteoroloji, Yeni Yol, Çamlık, Derin, Falih Rıfkı Atay, Güvercin, Üsküdar, Bayrak, Dr. Afitap İçier, İstavrit Bayırı, Kaftan, Eylül
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İzzet Paşa, Abide-i Hürriyet, Ara, Avcı, Ayazma Yolu, Açelya, Başak, Buse, Deniz, Denizgülü, Fırın Arkası, Gül 3, Gürün, Hudut, Kardelen, Koç, Kuyu, Mandıra, Okul Arkası, Otluk, Pırlanta, Rüzgar, Susam, Vefa Poyraz, Yeni Yol, Çam, Ölçek, Şen
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Şişli
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kuştepe, Alev, Arif, Ayazma Yolu, Cihan, Gazi Engin Aydoğdu, Hudut, Işıl, Kıvılcım, Körfez, Köz, Müjde, Sümbül 1, Çilek, Şengül
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Formula, Tepeören Yolu, Pi, Uhud, İkbal, Ballıca Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Çağla, Tohum, Dünya, İstasyon
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hatboyu, Şehitler, İstasyon
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hatip, Mülayim, Gül, Yıldırım, Kaptan, Atabey, Yamaç, Vatan, Seyit Onbaşı, Berke, Seray, Çukur, İlkkurşun, Gülsüm, Kurşunlu, Süzer
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Irmak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çiçekçi Bostan, Fevzi Çakmakpaşa, Fikret Mualla
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Paşakapısı, Tıbbiye, Atölyeler, Dr. Eyüp Aksoy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Seyitnizam, G/19
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Gökalp, 44/1
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Silivri ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.