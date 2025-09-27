100'ün üzerindeki kaçak yapı İSKİ tarafından yıkıldı

İSKİ'nin kaçak yapılaşmaya karşı eylül ayında başlatılan yıkım çalışmalarında, Terkos Havzası’nda Baklalı ve Boyalık Mahallelerindeki 46 kaçak yapı kaldırılırken, Ömerli Havzası’nda 37 yapı yıkıldı. Son olarak Arnavutköy Tayakadın Mahallesi’nde gerçekleştirilen 22 yapının yıkımıyla birlikte, sadece bir ay içinde 100’ün üzerinde kaçak yapı havzalardan uzaklaştırılmış oldu.

Arnavutköy Tayakadın Mahallesi’ndeki 22 yapının kaldırılması sürecinde, yapı malikleri için yasal tebligatlar gönderildi. Verilen sürede 16 yapı maliki kendi yapısını kaldırırken, kalan 6 yapının yıkımı İSKİ ekiplerince gerçekleştirildi. Böylece havza koruma alanında yeni bir ihlal daha engellenmiş oldu.

İSKİ alarm durumuna geçti: Her damla çok değerli

İSKİ yetkilileri, İstanbul’un içme suyu havzalarının korunması amacıyla yürürlükteki mevzuata göre baraj göllerinin maksimum su kotundan itibaren farklı koruma kuşakları belirlendiğini hatırlattı. Bu düzenlemeye göre, kaynağa 300 metre mesafedeki alanlar “göl mutlak koruma alanı”, 300 ile 1000 metre mesafedeki bölgeler ise “kısa mesafeli koruma alanı” olarak tanımlanıyor ve bu alanlarda yapılaşmaya kesinlikle izin verilmiyor.

TOPLAMDA BİN 451 KAÇAK YAPI KALDIRILDI

İSKİ, Avrupa Yakası’nda 912, Anadolu Yakası’nda 531 ve Melen Havzası’nda 8 olmak üzere toplam bin 451 kaçak yapı kaldırılarak, İstanbul’un mevcut ve gelecekteki su kaynaklarının güvenliği ve kalitesi koruma altına alındı.

Yetkililer, kaçak yapıların temizlenmesiyle sadece su kaynaklarının korunmadığını, aynı zamanda ekosistem ve çevre düzeninin de sürdürülebilir hâle getirildiğini belirtti. İSKİ ekiplerinin operasyonları, İstanbul’un temiz ve güvenli içme suyu sağlama hedefinin öncelikli adımı olarak değerlendiriliyor.