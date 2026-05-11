10 yıldır baktığı felçli annesini Anneler Günü'nde kaybetti

Yayınlanma:
Artvin'in Borçka ilçesinde 30 yaşındaki Aytekin Yüksek'in 10 yıldır bakımını tek başına üstlendiği 60 yaşındaki felçli annesi Emine Yüksek Anneler Günü’nde hayatını kaybetti.

Artvin'in Borçka ilçesinde Emine Yüksek, 10 yıl önce felç geçirip konuşma ve kol hareketlerini kaybetti. Yaşamını yatağa bağımlı geçiren Yüksek’in bakımını oğlu Aytekin Yüksek üstlendi.

10-yildir-baktigi-annesini-anneler-gunu-1305112-388003.jpg

Ölümlü kazada acı detay: Anneler gününü kutladıktan sonra dönüşte dereye uçtuÖlümlü kazada acı detay: Anneler gününü kutladıktan sonra dönüşte dereye uçtu

ANNELER GÜNÜ’NDE ACI KAYIP

Yüksel, hayatını adadığı annesinin beslenmesi, kişisel bakımı, çamaşır ve bulaşık dahil tüm ev işlerini 10 yıl boyunca özveriyle yaptı. Annesine olan sevgisi ve bağlılığıyla çevresinde tanınan Aytekin Yüksek, Anneler Günü'nde Emine Yüksek'i kaybetti.

10-yildir-baktigi-annesini-anneler-gunu-1305118-388003.jpg

Aytekin Yüksek, "İçimde hiç keşke yok. Anneme hep hizmet ettim. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

10-yildir-baktigi-annesini-anneler-gunu-1305124-388003.jpg

Emine Yüksek'in cenazesi, Borçka Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Manyas Kuş Gölü baharla yeniden uyandı: Uzak diyarlardan nadir türler sürpriz yaptı
Nadir türler sürpriz yaptı
Manyas Kuş Gölü bahara uyandı
İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Türkiye
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Bakan Gürlek'ten açıklama
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Bakan Gürlek'ten açıklama
Muharrem Can Kurtuluş davasında karar: 3 sanığa müebbet hapis!
Muharrem Can Kurtuluş davasında karar: 3 sanığa müebbet hapis!
Kardeşinin alkollü araba kullanmasını istemedi canından oldu
Kardeşinin alkollü araba kullanmasını istemedi canından oldu