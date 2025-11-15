10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama

Adana merkezli olarak 10 ilde düzenlenen operasyonla, emlak alım satımında "sazan sarmalı" yöntemini kullanarak vatandaşları dolandıran bir organize suç şebekesi çökertildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesinde bir apartman dairesini 2 milyon 300 bin liraya satmak için ilan veren S.G.'nin mağdur edilmesiyle başladı. Kendisini kamu personeli olarak tanıtan İ.T. (31), S.G. ile anlaşarak ilanın kaldırılmasını istedi. Ardından zanlı, evin fotoğraflarını elde ederek kendisininmiş gibi daha ucuza, 1 milyon 900 bin liraya yeni bir ilan verdi.

Dolandırıcı İ.T., evi almak isteyen M.T. (55) ile gerçek ev sahibi S.G.'yi Seyhan Tapu Müdürlüğü'nde buluşturdu. Satış işlemleri sırasında Tapu Müdürlüğü'nde satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağlayan İ.T., dolandırıldığını anlayan M.T'ye, "Ağabey ben sizi dolandırdım, yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin, hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj gönderip telefonunu kapattı.

8.9 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şebekenin "sazan sarmalı" yöntemiyle toplam 6 kişinin 8 milyon 900 bin lirasını dolandırdığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Adana, İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, elebaşları oldukları iddia edilen İ.T. ve D.Ö.'nün (25) de aralarında bulunduğu 35 şüpheli yakalandı.

Polis, zanlıların suç geliriyle elde ettikleri değerlendirilen 9 otomobil ile ikametlerinde ele geçirilen yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyasına el koydu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 zanlıdan İ.T. ve D.Ö. dahil 24'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.