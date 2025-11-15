10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama

Yayınlanma:
Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheliden 24’ü tutuklandı. Şebekenin, bu yöntemle 6 kişiyi toplam 8 milyon 900 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Adana merkezli olarak 10 ilde düzenlenen operasyonla, emlak alım satımında "sazan sarmalı" yöntemini kullanarak vatandaşları dolandıran bir organize suç şebekesi çökertildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesinde bir apartman dairesini 2 milyon 300 bin liraya satmak için ilan veren S.G.'nin mağdur edilmesiyle başladı. Kendisini kamu personeli olarak tanıtan İ.T. (31), S.G. ile anlaşarak ilanın kaldırılmasını istedi. Ardından zanlı, evin fotoğraflarını elde ederek kendisininmiş gibi daha ucuza, 1 milyon 900 bin liraya yeni bir ilan verdi.

adana1.jpg

Dolandırıcı İ.T., evi almak isteyen M.T. (55) ile gerçek ev sahibi S.G.'yi Seyhan Tapu Müdürlüğü'nde buluşturdu. Satış işlemleri sırasında Tapu Müdürlüğü'nde satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağlayan İ.T., dolandırıldığını anlayan M.T'ye, "Ağabey ben sizi dolandırdım, yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin, hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj gönderip telefonunu kapattı.

Lapa lapa yağdı: O ilde kar kalınlığı 40 santime ulaştı!Lapa lapa yağdı: O ilde kar kalınlığı 40 santime ulaştı!

8.9 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şebekenin "sazan sarmalı" yöntemiyle toplam 6 kişinin 8 milyon 900 bin lirasını dolandırdığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Adana, İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, elebaşları oldukları iddia edilen İ.T. ve D.Ö.'nün (25) de aralarında bulunduğu 35 şüpheli yakalandı.

Polis, zanlıların suç geliriyle elde ettikleri değerlendirilen 9 otomobil ile ikametlerinde ele geçirilen yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyasına el koydu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 zanlıdan İ.T. ve D.Ö. dahil 24'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Türkiye
Bir kadın cinayeti daha! Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Bir kadın cinayeti daha! Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Valilik yazı gönderdi: Resmi açıklamadan önce konuşmak artık yasak
Valilik yazı gönderdi: Resmi açıklamadan önce konuşmak artık yasak
Sındırgı'da deprem!
Sındırgı'da deprem!