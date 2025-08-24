1 Mayıs'ta gözaltına alınan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

1 Mayıs'ta gözaltına alınan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı
Yayınlanma:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan bazı öğrenciler hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bildirimi doğrultusunda disiplin soruşturması başlatarak savunmalarını talep etti.

Ankara Üniversitesi, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan öğrenciler hakkında soruşturma başlattı. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, öğrencilere gönderilen soruşturma evrakında şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğinin 1 Ağustos 2025 tarihli yazısına istinaden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün 29 Haziran 2025 tarihli yazısı gereğince hakkınızda '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı belirtildiğinden ve buna binaen rektörlükçe idari tahkikat yapılmasına karar verildiğinden söz konusu olayla ilgili savunmanızı yapmanız hususunda gereğini arz ederim."

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak isteyen 400'ün üzerinde kişi, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da peş peşe 5, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Dünya siyasi tarihinin şerefine...
Dünya siyasi tarihinin şerefine...