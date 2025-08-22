Zonguldak'ta kömür sahası ihaleye çıktı

Zonguldak'ta bulunan taş kömürü sahası, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından rödovans karşılığında 15 yıllığına işletmeye açılacak. Konuyla ilgili ihale ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TTK Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ihale kapsamında Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü sınırlarında yer alan K-5 numaralı saha, TTK’nın hukuki sorumluluğu devam edecek şekilde açık teklif usulüyle üçüncü kişilere devredilecek.

YILLIK 6 BİN TON ÜRETİM TAAHHÜDÜ

İhaleye hem gerçek kişiler hem de şirketler katılım sağlayabilecek. İhaleyi kazanan firma veya kişi, her üretim yılı için 6 bin tonluk bir üretim gerçekleştirmeyi taahhüt edecek. Bu da, toplamda 15 yıl süresince 90 bin tonluk bir üretim anlamına geliyor.

Teklif sahiplerinin, 15 yıllık toplam üretim miktarı üzerinden teklif ettikleri rödovans bedelinin en az yüzde 5’i kadar süresiz geçici teminat sunmaları gerekecek. Bu oranın altında teminat veren başvurular değerlendirme dışı bırakılacak.

İHALE 6 EKİM’DE GERÇEKLEŞECEK

İhale dokümanları, TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesi'nden 5 bin TL karşılığında temin edilebilecek.

İhale, 6 Ekim Pazartesi günü saat 13.30’da yapılacak. Teklif dosyaları, ihale gün ve saatine kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Teklif Alma Birimine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta aracılığıyla da gönderilebilecek.