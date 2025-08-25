Yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu?

Yayınlanma:
Altın fiyatları geçen hafta yaşanan yükselişin ardından durağan seyrediyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın ise özellikle küresel gerilimlerin yarattığı belirsizlik ortamında güvenli liman konumunu teyit ediyor.

Fed’in Jackson Hole sempozyumundan gelebilecek faiz indirimi sinyalleri ve Ukrayna’daki barış çabalarına odaklanmıştı. Dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sempozyum konuşması güvercin olurken altında geçen hafta fiyatların yükselmesini beraberinde getirdi.

Altın fiyatları önceki haftalarda büyük sıçrama yaşamış, gram altın direksiyonu bir anda yukarı kırıp hızla yükselmişti. 4 bin 400 liranın üzerine çıkan gram altında bundan sonraki trendin 4 bin 400 üstü olması bekleniyordu. Ancak gram bu eşikten sarktı. Bir süredir bu eşiğin civarında dolaşıyor.

Son günlerde düşüş trendine giren gram geçtiğimiz hafta 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ancak bu düşüşün sonunda büyük bir yükseliş geldi. 4 bin 387 olan gram altın, geçen hafta 4 bin 443 lira oldu.

Ons altın fiyatları ise doların yükselişe geçmesiyle iki haftanın zirvesinden geriledi; ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin açıklamaları sonrası artan faiz indirimi beklentileri altını destekledi.

Spot altın, bu sabah ons başına yüzde 0,15 düşüş yaşadı. 3.366,81 dolardan işlem gören spot altı fiyatı geçtiğimiz haftanın son günü 11 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 3378,86 doları gördü.

Analistler ons altında bugün 3355 dolara kadar bir düzelme olabileceğini ifade ediyorlar.

Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Ağustos 2025 Pazartesi gününe ait altın fiyatları...

Gram altın
4.434,66
4.435,27

22 Ayar Bilezik
4.045,89
4.071,52

Altın (ONS)
3.364,90
3.365,11

Altın ($/kg)
107.648,00
107.663,00

Cumhuriyet Altını
28.957,00
28.981,00

Yarım Altın
14.523,00
14.557,00

Çeyrek Altın
7.262,00
7.279,00

Reşat Altını
28.989,47
29.013,95

22 Ayar Altın TL/Gr
4.052,00
4.241,27

Gremse Altın
71.356,86
72.969,30

Tam Altın
28.542,75
29.098,46
0,94%
12:30

Külçe Altın ($)
108.100,00
108.150,00

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

