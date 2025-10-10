Yönetmelik değişti: Ev kiralamada belge zorunlu oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yönetmelikte önemli değişikliklere gitti.

Yeni düzenleme ile izin belgesi alma zorunluluğu, denetim sıklığı ve konutlarda bulunması gereken güvenlik standartları yeniden tanımlandı.

Belgesi olmayan veya denetimde eksik bulunan ev sahiplerine ise idari para cezası uygulanacak.

YÖNETMELİK RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik"te kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Hürriyet'in haberine göre yönetmeliğin 5’inci maddesinde yer alan “yapılır” ibaresi “yapılabilir” şeklinde değiştirildi.

Ayrıca yeni eklenen “İzin Belgesinin Niteliği” başlıklı maddeyle, izin belgesinin yalnızca konutun turizm amaçlı kiralanmasına uygunluğunu gösterdiği netleştirildi.

Mülk sahipleri için yeni dönem: “Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim”

Yeni düzenlemeye göre, belge sadece izin verilen bağımsız bölümü kapsayacak ve konutun asli kullanım amacını değiştirmeyecek.

Bunun yanı sıra belge, imar planı değişikliği ya da mülkiyet hakkı kazanımı sağlamayacak.

DÜZENLİ DENETİM VE CEZA SÜRECİ

Yeni kurallarla birlikte, izin belgesine sahip konutların en az iki yılda bir denetlenmesi mecburi hale getirildi.

Denetim sırasında belgelerde eksiklik tespit edilirse, ev sahibine 30 günlük tamamlama süresi tanınacak.

Belirlenen süre içinde eksiklik giderilmezse idari para cezası kesilecek, aynı durumun tekrarı halinde izin belgesi iptal edilecek.

Ayrıca denetim tarihi konut sahibine önceden bildirilecek.

Konutun o tarihte denetime hazır olmaması durumunda, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılacak.

DEVREMÜLKLER DE KAPSAMA ALINDI

Yönetmelikteki yeni geçici maddeyle birlikte, devremülkler de artık turizm amaçlı kiralama denetimlerine dahil edildi.

Böylece kısa dönem kiralama yapılan tüm bağımsız bölümler, aynı hukuki denetim çerçevesine alınmış oldu.

GÜVENLİK DONANIMLARI ARTIK MECBURİ

Turizm amaçlı kiralanan konutlarda bulunması gereken donanımlar da güncellendi.

Yeni düzenlemeye göre, her konutta artık:

“Turizm Amaçlı Konut” ibaresi,

Kiralama kuralları ve çıkış yollarını gösteren bilgilendirme kartı,

Yangın söndürücü,

Tüm yaşam alanlarında duman dedektörü bulundurulması zorunlu hale geldi.

KAYIT ALTINA ALINACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, düzenlemeyle kısa dönem kiralamalarda güvenliği artırmayı, haksız rekabeti önlemeyi ve turizm konutlarının kayıt altına alınmasını hedefliyor.

Yeni sistemle birlikte, belgesiz kiralama yapan ev sahiplerine yönelik denetimler sıkılaştırılacak.