Mülk sahipleri için yeni dönem: “Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim”
Ehane, kira takibinden bakım onarıma, hukuki işlemlerden kiracı bulmaya kadar mülk yönetimini kolaylaştırıyor.

Ev sahiplerinin en çok zorlandığı kira, kiracı ve mülk yönetimi süreçlerine yeni bir çözüm geldi. Ehane, mülk yönetimini baştan sona üstlenerek, ev sahiplerine güvenilir ve zahmetsiz bir deneyim sunuyor.

ehane-anasayfa-0.jpg

Ehane, kira tahsilatı, gider takibi, bakım onarım işleri ve hukuki süreçler dahil olmak üzere, ev sahiplerinin yükünü hafifleten birçok hizmeti tek platformda sunuyor. Sözleşme hazırlama, bildirim gönderme, tahliye işlemleri ve evrak yönetimi gibi zaman alan adımlar da Ehane’nin uzman ekibi ve çözüm ortakları tarafından yürütülüyor.

Kullanıcılar, mobil uygulama ve web üzerinden tüm süreçleri şeffaf biçimde takip edebiliyor. Anlık bildirimler ve raporlarla mülklerinin durumunu kolayca görürken, çağrı merkezi üzerinden asistan desteği de alabiliyorlar. Web sitesi, yurt dışındaki mülk sahipleri için İngilizce olarak da hizmet veriyor.

Fırat Demirel, Ehane Kurucu Ortağı:

“Mülk sahiplerinin en büyük ihtiyacı güvenilir, şeffaf ve zahmetsiz bir hizmet. Ehane ile amacımız, mülk yönetiminin düzenli, sorunsuz ve profesyonel şekilde ilerlemesini sağlamak. Kısaca, ‘Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim’ diyoruz ve Türkiye’de bu alanda yeni bir sayfa açıyoruz.”

ehane-mobil.jpeg


EHANE HAKKINDA

Ehane, Speed Medya, Turna ve Yolcu360 markalarını da bünyesinde barındıran grup şirketleri çatısı altında faaliyet gösteren, teknoloji tabanlı bir mülk yönetim platformudur. Kira ve gider takibinden kiracı bulmaya, bakım onarım ve hukuki süreçlerden evrak yönetimine kadar pek çok hizmeti tek çatı altında toplar. Android, iOS ve web uygulamalarıyla hem şeffaf hem de zahmetsiz bir deneyim sunar.

