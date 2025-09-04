Yoksulluğu değil verileri kaldırdılar! Bakanlık bunu da yaptı

Çift haneli enflasyon koşullarında yoksullaşan şimdiyse vergi yükü de üzerine bindirilen milyonlar geçim derdindeyken Türkiye'de yoksullaşan kişi sayısı her geçen gün artıyor.

Bu artıştan olacak gerek, Türkiye’de aşırı yoksulluk yaşayan hanelere ilişkin veriler kamuoyundan gizlenmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı’na ait istatistikleri paylaşmayı bıraktı. Bu veriler sosyal yardıma muhtaç kişi sayısını gösteren aylık raporları içeriyordu ve bakanlık bunları yayımlamayı durdurdu.

AİLE DESTEK PROGRAMI VERİLERİ KESİLDİ

Erdoğan tarafından Haziran 2022’de başlatılan Türkiye Aile Destek Programı, kamuoyuna duyurulan rakamlarla yoksulluğun ulaştığı boyutu da ortaya çıkarıyordu. Nisan 2023’ten itibaren her ay yayımlanan veriler, yardıma muhtaç hane sayısındaki artışı ortaya koyarken, Birgün'ün haberine göre Ağustos 2023’e ait hane sayısı bilgisi ise paylaşılmadı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, programın başlangıcından bu yana 43,7 milyar TL destek sağlandığını ve yalnızca Ağustos ayında 4,3 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı. Ancak yardımdan faydalanan hane sayısına dair bilgi vermemesi dikkat çekti. Bu durum, “Yoksulluk yokmuş gibi gösterilmeye çalışılıyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ DURDURULDU

Bakanlığın veri paylaşmayı bıraktığı bir diğer alan ise Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan Aylık İstatistik Bülteni oldu. 2023 yılı boyunca düzenli yayımlanan ve Türkiye’nin yoksulluk durumunu ortaya koyan bu bültenin artık yayımlanmadığı tespit edildi.

GİZLENEN VERİLER

Durdurulan aylık raporlarda Türkiye’deki ekonomik sıkıntıları ortaya koyan birçok başlık bulunuyordu. Bu kalemler arasında sosyal yardıma muhtaç kişi sayısı, barınma sorunları ve destek ödemelerinin dağılımı da yer alıyordu.

RESMİ RAPORLAR GERÇEĞİ GÖSTERİYOR

Bakanlık verileri gizlemeye çalışsa da, resmi raporlar yoksulluğun boyutlarını ortaya koyuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yasal zorunluluk gereği yayımladığı 2025 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda dikkat çeken veriler yer aldı.

Haziran 2025 itibarıyla:

Ailesi yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan ve ailesinden alınma riski taşıyan çocuk sayısı 171 bin 895’e ulaştı.

Türkiye genelinde 11 bin hanenin oturulamayacak derecede eski evlerde yaşadığı belirlendi.

Yaklaşık 11,8 milyon kişinin aşırı yoksulluk çektiği raporlara yansıdı.

YOKSULLUK DERİNLEŞİYOR

Verilerin sansürlenmesi, yoksulluğu ortadan kaldırmazken, raporlara yansıyan sayılar Türkiye’deki derin ekonomik krizi gözler önüne seriyor.