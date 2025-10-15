Yapay zeka kullanılarak tasarlanan ilk hiper otomobil tanıtıldı

Yayınlanma:
Amerikalı girişim Vittori, yapay zeka yardımıyla tasarlanan dünyanın ilk hiper otomobili Turbio'yu Kaliforniya'da tanıttı.

İtalyan tasarım evi Pininfarina tarafından tasarlanan bu etkileyici hibrit coupe , sadece 50 adet üretilecek ve yaklaşık 2,5 milyon dolara mal olacak . İlk teslimatların 2027'nin dördüncü çeyreğinde yapılması planlanıyor.

Gövdenin aerodinamiği bilgisayar modellemesiyle tam olarak optimize edildi ve her viraj denge ve hava akışına katkıda bulundu.

vittori-turbio-2.jpg

Titanyum egzoz sistemi gibi birçok mekanik parçası 3 boyutlu yazıcıyla üretilmişken arka kanat viraj alırken hıza bağlı olarak açısını otomatik olarak ayarlıyor ve düz giderken tamamen katlanıyor. Arka farlar kanat şeklinde olup , aracın fütüristik profilini güçlendiriyor.

İçeride , el yapımı deri kabin, analog düğmeleri dijital ekranlarla birleştirerek birçok modern süper otomobilin soğuk ve teknokrat karakterinden kaçınıyor. Orta konsol, sürücüyü yolcudan ayırarak bir uçak kokpiti hissi veriyor.

vittori-turbio-7.jpg

Turbio'nun kalbi, Ferrari ve Maserati yarış programlarındaki varlığıyla bilinen İtalyan şirketi Italtecnica ile yapılan bir iş birliğinin sonucudur . Hibrit sistem, doğal emişli 6,8 litrelik V12 motoru ön aksta bulunan bir elektrik motoruyla birleştirerek 1.110 beygir gücü üretiyor ; bu da Lamborghini Revuelto'dan bile daha fazla .

Vittori'nin kurucusu ve CEO'su Carlos Cruz , Turbio'yu "hareketli bir sanat eseri " olarak tanımlıyor ve tasarımının yapay zeka aracılığıyla dijital olarak oluşturulmuş olmasına rağmen tamamen işlevsel olduğunu vurguluyor.

vittori-turbio-3.jpg

"Hayalimiz, bir arabada güç, güzellik, kontrol ve özgürlüğü ödün vermeden bir araya getiren bir şey yaratmaktı. Uçuşu anımsatan, hareket halinde bir heykel gibi bir şey istiyorduk," diye belirtiyor karakteristik bir şekilde.

Vittori'nin merkezi Kaliforniya'da olmasına rağmen , Turbio'nun üretimi İtalya'nın "Motor Vadisi"nin kalbinde yer alan Modena kentinde gerçekleştirilecek. Şirket, kendisini hiper otomobillerle sınırlamayı düşünmüyor; resmi web sitesinde elektrikli uçan araçlar (eVTOL) ve özel elektrikli uçaklar geliştirmeyi planladığı belirtiliyor.

