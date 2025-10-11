Yapay zeka kaybettirdi:

Çalışmada, kayıpların genellikle düzenleyici uyumsuzluk, hatalı sonuçlar, "önyargılar" veya yapay zekanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma üzerindeki olumsuz etkisinden kaynaklandığı tespit edildi. İtibar kaybı ve yasal sorunlar ise daha az sıklıkla bildirildi.

KAYIPLARA RAĞMEN İYİMSERLİK

EY anketi, Temmuz-Ağustos 2025 tarihleri ​​arasında, yıllık geliri en az 1 milyar dolar olan dünya genelindeki şirketlerde yapay zekayı uygulamaktan sorumlu 975 üst düzey yönetici arasında anonim olarak gerçekleştirildi.

Şirketlerin toplam zararının 4,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor; gelir artışı, maliyet tasarrufu ve çalışan memnuniyeti gibi ölçütler iş beklentilerinin gerisinde kalıyor.

Ancak ankete katılan şirketlerin temsilcileri iyimser ve yapay zekânın uygulanmasının nihayetinde elle tutulur sonuçlar vereceğine inanıyor.

Reuters'ın aktardığı bir EY temsilcisine göre, yapay zeka şüphesiz iş verimliliğini ve etkinliğini artırıyor. Diğer tüm koşullar eşit olduğunda, çalışanlar yapay zekanın yardımıyla daha fazla görevi daha hızlı tamamlayabiliyor.

Ancak yapay zeka kullanarak değer yaratmak o kadar da önemli değil çünkü çoğu zaman maliyetleri düşürmek veya anında gelir elde etmekten ziyade daha fazla iş yapmayı gerektiriyor.

YAPAY ZEKANIN "SORUMLU DAĞITIMI"

EY araştırması, bir işletmenin yapay zekayı yönetmek için dahili bir politika geliştirip geliştirmediğini ve kullanıcılar ve uyumluluk konusunda net operasyonel kurallar uygulayıp uygulamadığını değerlendiren bir dizi ölçüt olan "sorumlu yapay zeka dağıtımı"na odaklanıyor.

EY, daha kapsamlı "sorumlu yapay zeka" politikalarına sahip şirketlerin daha yüksek satışlar, daha düşük maliyetler ve daha yüksek çalışan memnuniyeti bildirdiğini belirtiyor.

Dikkat çeken bir diğer danışmanlık devi olan Deloitte ise yakın zamanda Avustralya hükümetine sahte bağlantılar, alıntılar ve hatta federal mahkeme kararından tamamen uydurma bir alıntı içeren bir belge göndererek yapay zekanın kurbanı oldu.