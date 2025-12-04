Yapay zeka geliştiricisi Anthropic yüz milyarlarca dolarlık halka arz için düğmeye bastı

Financial Times, konuya yakın iki kaynağa dayanarak, Anthropic'in daha önce Google, LinkedIn ve Lyft gibi önde gelen teknoloji şirketlerinin halka arzlarında çalışmış olan Wilson Sonsini Goodrich & Rosati adlı hukuk firmasını işe aldığını bildirdi.

CEO Dario Amodei liderliğindeki girişim, Microsoft ve Nvidia'nın toplam 15 milyar dolarlık taahhüdü de dahil olmak üzere, şirkete 300 milyar doların üzerinde değer kazandırabilecek özel bir finansman turunu da değerlendiriyor.

Kaynaklara göre Anthropic, büyük yatırım bankalarıyla da potansiyel bir halka arz konusunda görüşmelerde bulundu ancak bu görüşmeler henüz ön aşamada ve gayrı resmi.

Eğer bilgiler doğrulanırsa Anthropic, halka arz için zemin hazırlayan ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI ile yarışa girebilir.

Anthropic ve OpenAI'nin potansiyel listelemeleri, sözde "Yapay Zeka balonu" hakkındaki artan endişeler arasında, yatırımcıların kârsız yapay zeka girişimlerine olan iştahını test edebilir.

Anthropic sözcüsü Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Bizim ölçeğimizdeki ve gelir düzeyimizdeki şirketler için, halka açık bir şirketmiş gibi faaliyet göstermek standart bir uygulamadır" dedi. Ancak halka arzın zamanlaması ve yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir karar alınmadığını belirtiyor.

CNBC daha önce Microsoft'tan yaklaşık 5 milyar dolar ve Nvidia'dan 10 milyar dolar yatırım alan Anthropic'in değerinin 350 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Yapay zeka alanında OpenAI'yi geride bırakmayı hedefleyen girişim, agresif bir şekilde büyüyor ve yakın zamanda Teksas ve New York'ta veri merkezleri bulunan 50 milyar dolarlık bir yapay zeka altyapısı oluşturmayı ve küresel çalışan sayısını üç katına çıkarmayı duyurdu.

Yatırımcılar, Anthropic'in OpenAI'dan "inisiyatifi çalmasına" olanak sağlayabilecek potansiyel halka arzından heyecan duyuyor.

OpenAI'nin halka arzı değerlendirdiğine dair söylentilere rağmen şirketin CFO'su yakın zamanda borsada listeleme konusunda yakın zamanda bir plan olmadığını söyledi. Ancak girişim, ekim ayında 500 milyar dolar değerlemeyle 6,6 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

Anthropic'in potansiyel halka arzı, yatırımcıların yapay zeka şirketlerine ne ölçüde yatırım yapmaya istekli olduklarını gösterecek. Bu olay, tüm sektör için önemli bir dönüm noktası olabilir ve yapay zeka pazarının gelecekteki gelişimini etkileyebilir.