'Ücretsiz sağlık' dönemi bitiyor!

Türkiye'de sığınmacılara yönelik sağlık hizmetlerinde sona geliniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, geçici koruma statüsündeki milyonlarca Suriyeli için 1 Ocak 2026 itibarıyla ücretsiz sağlık dönemi kapanıyor. Bundan böyle Suriyeli sığınmacılar da Türk vatandaşları gibi katılım payı ödemek zorunda kalacak.

Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenleme, geçici koruma altındaki milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek.

Yapılan değişiklikle birlikte, Suriyelilerden alınacak katılım payları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na (SYDTF) aktarılacak. Ancak ödeme gücü olmayanlar için bir açık kapı bırakıldı; bu kişilerin ödedikleri tutarların geri iade edilebileceği belirtildi.

Sağlık hizmeti bedelleri, Sağlık Bakanlığı denetiminde ve SGK'nın genel sağlık sigortalıları için belirlediği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarını aşmayacak şekilde, SYDTF bütçesinden üçer aylık periyotlarla Sağlık Bakanlığı'na ödenecek.

ÖZEL HASTANELERE 'DOĞRUDAN' GİDEMEYECEKLER

Düzenleme sadece kamu hastanelerini değil, özel sektörü de kapsıyor. Ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici koruma statüsündeki kişilerin, özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuru yapması yasaklandı.

Ayrıca bu kişilere sunulacak sağlık hizmetlerinde, SGK'nın belirlediği birim fiyatların üzerinde bir tarife uygulanması veya daha düşük iskonto yapılması engellendi.

Bir diğer kritik madde ise SGK kapsamı dışındaki hizmetlerle ilgili. Aşılar hariç tutulmak kaydıyla, ödeme gücü olmayan sığınmacılara, bedeli SGK tarafından karşılanmayan sağlık hizmetleri verilmeyecek.

TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ VAR?

Göç İdaresi Başkanlığı'nın 22 Mayıs 2025 tarihli verilerine göre, Türkiye'de geçici koruma statüsünde 2 milyon 723 bin 421 Suriyeli bulunuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Ağustos 2025 itibarıyla bu rakamın 2 milyon 506 bin 740'a gerilediğini açıklamıştı.

Suriyeli nüfusun en yoğun olduğu il 437 bin 687 kişiyle İstanbul olurken; Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara sıralamayı takip ediyor.