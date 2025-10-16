Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak

Yayınlanma:
Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden Nestle'de yeni yönetim, tasarruf tedbirleri kapsamında 16 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

İsviçre merkezli gıda devi Nestle'de yeni CEO Philipp Navratil, görevi devralır almaz tasarruf hedefleriyle ilgili sansasyonel bir karar imza atmak üzere. Dünya çapında 277 bin çalışanı olan Nestle, Navratil yönetiminde maliyet tasarrufu hedefini 2027'ye kadar 3 milyar İsviçre frangına yükseltmişti.

nestle-tasarruf.jpg

16 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Firma kaynaklarından edinilen bilgilere göre Nestle, büyük tasarruf planı kapsamında büyük ölçekte işten çıkarmalara gidecek.

2026 ve 2027 yıllarında 16 bin kişinin işten çıkarılacağı bildirildi. İşten çıkarılacak olan birimler arasında yaklaşık 12 binin beyaz yakalı pozisyonunda görev yapan personellerden oluşacağı belirtildi. Bunlar dışında ek 4 bin kişilik bir personel azaltmanın daha planladığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

