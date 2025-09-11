Türk şirketleri dünyanın en iyileri arasına girdi: 6'sı listede!

TIME dergisi ile Statista araştırma şirketi iş birliğinde oluşturulan “Dünyanın En İyi Şirketleri 2025” listesi açıklandı. 50 ülkede yaklaşık 200 bin kişinin katılımıyla hazırlanan listede, Türkiye’den de 6 büyük şirket yer aldı. Listenin zirvesinde ise son yıllarda yapay zeka sektöründe dikkat çeken Nvidia bulunuyor.

ZİRVENİN LİDERİ: NVIDIA

Piyasa değeri bu yaz 4 trilyon dolara ulaşarak halka açık şirketler arasında bir ilke imza atan Nvidia, çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve sürdürülebilirlik kriterleriyle değerlendirilen listede birinci sırada yer aldı. Yapay zekaya olan küresel talep ve şirketin oyun teknolojileri alanındaki performansı bu başarının temelini oluşturdu.

MICROSOFT İKİNCİ SIRADA, APPLE GERİDE KALDI

Listenin ikinci sırasında yer alan Microsoft, 2024 boyunca bulut bilişim ve yapay zeka odaklı gelir büyümesi sayesinde güçlü bir performans sergiledi.

Geçtiğimiz yıllarda zirvede yer alan Apple ise bu yıl listeye dahil olamadı. 2022-2024 döneminde yaşanan gelir düşüşü ve yapay zekadaki rakiplerinden geri kalması, Apple’ın sıralamaya girememesinde etkili oldu. Ancak Apple CEO’su Tim Cook, yapay zekaya yapılan yatırımların artırıldığını ve bu teknolojinin cihazlara entegre edileceğini duyurdu. Şirket, Temmuz ayında yıllık %10 gelir artışı bildirmişti.

İLK 10’DA KİMLER VAR?

TIME ve Statista tarafından oluşturulan 2025 listesinde ilk 10 sırayı alan şirketler şöyle sıralandı:

Nvidia – ABD

Microsoft – ABD

JPMorgan Chase – ABD

Alphabet (Google) – ABD

Amazon – ABD

Meta – ABD

Volkswagen Group – Almanya

BBVA – İspanya

Airbus – Hollanda

Cigna Corporation – ABD

İLK 20'DE ÖNE ÇIKANLAR

Listenin 11. ila 20. sıraları arasında yer alan bazı önemli şirketler şunlar:

DBS Bank – Singapur

Allianz – Almanya

Ford – ABD

Nike – ABD

Novo Nordisk – Danimarka

Booking Holdings – ABD

Mastercard – ABD

Deutsche Telekom – Almanya

Schneider Electric – Fransa

General Motors – ABD

TÜRKİYE’DEN 6 DEV ŞİRKET DÜNYA DEVLERİYLE YANYANA

Türkiye’den listeye giren 6 şirket ise şu şekilde sıralandı:

131. sırada: Sabancı Holding

161. sırada: Koç Holding

219. sırada: Turkcell

314. sırada: Turkish Airlines (THY)

441. sırada: Türk Telekom

511. sırada: Zorlu Holding

NİKE VE NOVO NORDİSK YATIRIMLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Nike, spor giyim ve ayakkabı kategorisinde 14. sıraya yükselerek sektördeki liderliğini sürdürdü. Şirketin, CEO Elliott Hill yönetiminde yaptığı spor etkinliği sponsorlukları ve yenilikçi ürün yatırımları, marka değerini artırdı. Özellikle Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner gibi genç sporcuların popülerliği, satışlara olumlu yansıdı.

Novo Nordisk ise, özellikle diyabet ve kilo yönetimi tedavilerinde küresel öncülüğünü sürdürerek 15. sırada yer aldı. ABD'de piyasaya sürdüğü yeni oral semaglutid ürünü, rekabetin yoğun olduğu pazarda önemli bir avantaj sağladı.

LİSTE NEYE GÖRE HAZIRLANDI?

“Dünyanın En İyi Şirketleri” sıralaması; çalışan memnuniyeti, gelir performansı ve sürdürülebilirlik şeffaflığı olmak üzere üç ana başlık altında toplandı. Şirketlerin kurumsal kültürü, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve çevresel etkileri de değerlendirme sürecinde dikkate alındı.