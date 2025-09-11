Türk şirketleri dünyanın en iyileri arasına girdi: 6'sı listede!
TIME dergisi ile Statista araştırma şirketi iş birliğinde oluşturulan “Dünyanın En İyi Şirketleri 2025” listesi açıklandı. 50 ülkede yaklaşık 200 bin kişinin katılımıyla hazırlanan listede, Türkiye’den de 6 büyük şirket yer aldı. Listenin zirvesinde ise son yıllarda yapay zeka sektöründe dikkat çeken Nvidia bulunuyor.
ZİRVENİN LİDERİ: NVIDIA
Piyasa değeri bu yaz 4 trilyon dolara ulaşarak halka açık şirketler arasında bir ilke imza atan Nvidia, çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve sürdürülebilirlik kriterleriyle değerlendirilen listede birinci sırada yer aldı. Yapay zekaya olan küresel talep ve şirketin oyun teknolojileri alanındaki performansı bu başarının temelini oluşturdu.
MICROSOFT İKİNCİ SIRADA, APPLE GERİDE KALDI
Listenin ikinci sırasında yer alan Microsoft, 2024 boyunca bulut bilişim ve yapay zeka odaklı gelir büyümesi sayesinde güçlü bir performans sergiledi.
Geçtiğimiz yıllarda zirvede yer alan Apple ise bu yıl listeye dahil olamadı. 2022-2024 döneminde yaşanan gelir düşüşü ve yapay zekadaki rakiplerinden geri kalması, Apple’ın sıralamaya girememesinde etkili oldu. Ancak Apple CEO’su Tim Cook, yapay zekaya yapılan yatırımların artırıldığını ve bu teknolojinin cihazlara entegre edileceğini duyurdu. Şirket, Temmuz ayında yıllık %10 gelir artışı bildirmişti.
İLK 10’DA KİMLER VAR?
TIME ve Statista tarafından oluşturulan 2025 listesinde ilk 10 sırayı alan şirketler şöyle sıralandı:
Nvidia – ABD
Microsoft – ABD
JPMorgan Chase – ABD
Alphabet (Google) – ABD
Amazon – ABD
Meta – ABD
Volkswagen Group – Almanya
BBVA – İspanya
Airbus – Hollanda
Cigna Corporation – ABD
İLK 20'DE ÖNE ÇIKANLAR
Listenin 11. ila 20. sıraları arasında yer alan bazı önemli şirketler şunlar:
DBS Bank – Singapur
Allianz – Almanya
Ford – ABD
Nike – ABD
Novo Nordisk – Danimarka
Booking Holdings – ABD
Mastercard – ABD
Deutsche Telekom – Almanya
Schneider Electric – Fransa
General Motors – ABD
TÜRKİYE’DEN 6 DEV ŞİRKET DÜNYA DEVLERİYLE YANYANA
Türkiye’den listeye giren 6 şirket ise şu şekilde sıralandı:
131. sırada: Sabancı Holding
161. sırada: Koç Holding
219. sırada: Turkcell
314. sırada: Turkish Airlines (THY)
441. sırada: Türk Telekom
511. sırada: Zorlu Holding
NİKE VE NOVO NORDİSK YATIRIMLARIYLA ÖNE ÇIKTI
Nike, spor giyim ve ayakkabı kategorisinde 14. sıraya yükselerek sektördeki liderliğini sürdürdü. Şirketin, CEO Elliott Hill yönetiminde yaptığı spor etkinliği sponsorlukları ve yenilikçi ürün yatırımları, marka değerini artırdı. Özellikle Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner gibi genç sporcuların popülerliği, satışlara olumlu yansıdı.
Novo Nordisk ise, özellikle diyabet ve kilo yönetimi tedavilerinde küresel öncülüğünü sürdürerek 15. sırada yer aldı. ABD'de piyasaya sürdüğü yeni oral semaglutid ürünü, rekabetin yoğun olduğu pazarda önemli bir avantaj sağladı.
LİSTE NEYE GÖRE HAZIRLANDI?
“Dünyanın En İyi Şirketleri” sıralaması; çalışan memnuniyeti, gelir performansı ve sürdürülebilirlik şeffaflığı olmak üzere üç ana başlık altında toplandı. Şirketlerin kurumsal kültürü, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve çevresel etkileri de değerlendirme sürecinde dikkate alındı.